Abren dos causas contra el juez que liberó a exreo que murió en el atraco

El juez Fernando Rivadeneyra, que liberó al brasileño Antonio Adao da Silva Costa, que atracó y murió en el fuego cruzado con la Policía durante el asalto a Eurochronos el jueves de la semana pasada, no pudo ser encontrado ayer por la Fiscalía ni por el Consejo de la Magistratura para ser notificado por dos procesos que abrieron en su contra. Casualmente desde la pasada jornada y cuando su actuación judicial es cuestionada, solicitó baja médica por tres días y su teléfono celular se mantiene apagado.

Al despacho de Rivadeneyra, en el juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, llegaron las notificaciones, pero la ausencia del juzgador evitó que sean entregadas.

El hombre que permitió que Adao da Silva se beneficie con la detención domiciliaria, con datos falsos, tiene un proceso disciplinario abierto por faltas graves y muy graves, que puede derivar en su retiro definitivo del Poder Judicial, mientras tanto aún no se hizo efectiva la suspensión preventiva de su cargo.

Este caso se tramita por una vía sumarial y se espera que se tenga una sentencia en un plazo máximo de un mes y medio, según lo señala un informe oficial de la institución.

Además de esta investigación, el Ministerio Público abrió una causa en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo que los informes que recibió de los investigadores señalan indicios de culpabilidad en contra del juzgador.

“El proceso se abrió de oficio, producto de los informes se inició una causa penal contra la resolución a través de la cual se otorgó la cesación a la detención preventiva del ciudadano brasileño”, precisó el fiscal Blanco y explicó que la actuación de fiscales de Beni en un caso que se procesó en La Paz anulaba las actuaciones que llevó adelante Rivadeneyra.

“No había competencia, y nosotros enviamos varias comunicaciones al juez para alertarle de esa situación, pero no hubo respuesta”, apuntó la autoridad fiscal.

El segundo proceso penal que hay sobre Rivadeneyra, es el que le sigue su colega, el juez anticorrupción Iván Perales.

Esta autoridad, que antes de ser designado como juzgador de La Paz fue abogado defensor de Adao da Silva, afirmó que Rivadeneyra lo calumnió por afirmar que él le había ocultado información del procesado y culpó de lo sucedido con el brasileño al juez que hora es procesado.

“Este señor ha mentido de forma vil, porque el juez Fernando Rivadeneyra el 16 de agosto de 2016 emitió un auto diciéndole al juez V de Instrucción que yo había sido nombrado juez y en esas condiciones ya no concurría la causal para su excusa. Por lo tanto, admitió que yo ya no era abogado del súbdito brasileño. Pero, hace algunos días, asevera que yo le habría ocultado información. Señores yo no participé en ninguna audiencia. Él concede la cesación al imputado en octubre de 2016 y le da el mandamiento de libertad en junio de 2017. Para tapar su responsabilidad, me menciona a mi, él es el único responsable, él determinó la detención domiciliaria sin custodio”, explicó y anunció que acusará a Rivadeneyra por difamación e injurias.

Pese a sentencia fue liberado



La titular del Tribunal Departamental de Justicia, Teresa Lourdes Ardaya, hizo conocer ayer que Ronny Suárez Masalbi, el asaltante que fue abatido por los policías en el enfrentamiento en la importadora, había sido sentenciado en 2013 por el ahora exjuez Wilson Arévalo, en un caso de robo agravado y asociación delictuosa donde el acusado admitió culpa y recibió una pena de 3 años.



Aquella vez logró el perdón judicial, pero un año después volvió a caer cometiendo los mismos delitos en otro hecho y el Tribunal Sexto de Sentencia, luego de un juicio, condenó a Suárez a cinco años de prisión, pena que estaba cumpliendo en Palmasola cuando solicitó su libertad.



El recluso pidió dejar el penal por la Ley Extramuro, solicitud que se le otorgó porque en el sistema de registro judicial no existe la condena que recibió en 2013, ya que el juzgado de Arévalo no hizo conocer de esto, lo que permitió su salida irregular, ya que ningún reo puede recibir este beneficio si tiene otra sentencia.