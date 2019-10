Las mujeres ríen mucho más que los hombres

Scott Weems, doctor en neurociencia cognitiva por la UCLA, la prestigiosa universidad californiana con sede en Los Ángeles, concluyó en un ensayo llamado "Ja" que las mujeres ríen un 125% más que los hombres y que esta condición risueña disminuye según van pasando los años.



Otra certeza científicamente comprobada es que la mayoría de "las mujeres no saben contar chistes y suelen estropear el final", cuando lo hacen.



De hombres y mujeres va también otra afirmación tajante del autor: "Si ponemos a dos mujeres en una habitación, pronto compartirán risas, pero si se mezclan los sexos, los hombres se convertirán en los payasos y las mujeres en el público".



Para Weems la risa es la única manera de afrontar el torbellino de la vida, pues es una respuesta emocional que ilumina el rostro, nos hace más felices, sanos e inteligentes, además de deseables y esbeltos.



Muchos han sido los estudios científicos que en las últimas décadas han arrojado luz sobre ese inquilino del cerebro humano que es el humor, del que se han identificado hasta 44 tipos, positivos y negativos.



Estudios que aportan todo tipo de conclusiones. Algunas verdaderamente curiosas, como que los chistes más divertidos tienen 103 letras, ni una más ni una menos; o que el animal más gracioso es el pato. Y que las seis y media de la tarde es la hora del día más divertida, o el día 15 el más divertido del mes.



Más datos científicamente comprobados: a los europeos les gustan, en general, los chistes absurdos o surrealistas, mientras que los estadounidenses se ríen sobre todo con aquellos que incluyen insultos o "vagas amenazas". ¿Y cuáles son los mejores chistes?: "Los más cortos, sin grasa, sin palabras de más".



Baja peso riendo a carcajadas

Reír con ganas, a carcajada limpia, quema calorías, como ejercicio aeróbico que es, hasta el punto de chamuscar entre 40 y 170 kilocalorías por hora. "Cien risas equivaldría más o menos a entre diez y quince minutos en una bicicleta estática", dice el especialista.



Scott Weems, investigador también en el Centro de Estudios Avanzados del Lenguaje por la Universidad de Maryland, alerta de cómo el humor, "subversivo en sí mismo", puede aparecer hasta en momentos trágicos y tristes, como son los funerales o las guerras, en tanto en cuanto ayuda a liberar emociones.



No hay fronteras pues para el humor, clave también "no solo para elegir pareja, sino para mantener una relación saludable". "Reír juntos es un rasgo básico del éxito marital".