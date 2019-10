El partido antiausteridad Syriza gana las elecciones en Grecia

El partido antiausteridad Syriza es el vencedor de las elecciones legislativas celebradas este domingo en Grecia aunque habrá que esperar al recuento total de los votos para saber si ha logrado la mayoría absoluta.



"Grecia ha hecho historia", dijo el líder de Syriza, Alexis Tsipras, ante una multitud que abarrotaba la plaza de la Universidad de Atenas.



"El pueblo griego ha dejado atrás la desastrosa austeridad", aseguró antes de agregar que Grecia trabajará con los acreedores para alcanzar una "nueva solución viable" para Grecia y Europa por su abultada deuda que supone el 175% del Producto Interno Bruto.



Por su parte, el primer ministro saliente, el conservador Andonis Samarás, reconoció la derrota y felicitó a Tsipras por esta victoria en una conversación telefónica.



"El pueblo griego ha hablado y respetamos su decisión", dijo Samarás.



La mayoría absoluta no está definida



Con cerca del 40% de los votos escrutados, Syriza, que obtenía 35,73% de los votos, sacaba más de seis puntos a Nueva Democracia, que se convierte en la segunda fuerza del nuevo parlamento con el 28,8%.



En total, siete partidos entrarán en el parlamento, entre ellos el neonazi Amanecer Dorado, pero todavía no estaba claro si Syriza logrará los 151 escaños que le darán la mayoría absoluta.



Según los resultados parciales, Amanecer Dorado se ubicaba en tercer lugar con 6,39% de votos y 17 escaños (uno menos que en 2012), por delante del To Potami (El río), nuevo partido de centro izquierda, que conseguía 5,77% de sufragios y 16 bancas.



"Hay un total suspense sobre la mayoría absoluta", reconoció Michalis Cariotoglou, responsable de Singular Logic, la compañía informática que supervisa el proceso para el ministerio del Interior.



Syriza podría obtener entre 149 y 151 escaños "pero tendremos que esperar hasta completar el recuento" de los votos, dijo. Con la mayoría absoluta, Tsipras tendría las manos libres para llevar a cabo su política y la legitimidad para hacer oír su voz en Europa, según los analistas.



La reacción de la Unión Europea



Los socios europeos del país, preocupados por la intención de Syriza de renegociar la deuda y desafiar los programas de austeridad impuestos por Bruselas, siguieron de muy cerca estos comicios legislativos.



El presidente del banco central alemán, Jens Weidmann, exhortó a Syriza a que "no haga promesas ilusorias" a sus ciudadanos.



Este lunes se reúnen los ministros de Economía de la Eurozona en Bruselas para abordar el programa de ayuda financiera, del que se beneficia Atenas, y servirá para enviar los primeros signos de una eventual voluntad de diálogo.



En Europa, las otras formaciones de izquierda radical, como Podemos en España, esperan beneficiarse de la victoria de la izquierda radical en Grecia.



Pablo Iglesias, el líder de Podemos dijo este domingo en la ciudad española de Valencia (este) que ahora "¡Comienza la esperanza, termina el miedo! Syriza, Podemos, venceremos".



"Los pobres no tienen nada que perder"



Los griegos han castigado al gobierno de Samarás, quien tuvo que aplicar las reformas impuestas por los acreedores de Grecia, --la UE y Fondo Monetario Internacional (FMI)--, a cambio de 240.000 millones de euros prestados al país desde 2010.



Pero la crisis y las reformas pasaron factura con un empobrecimiento de la población, en particular de la clase media y un desempleo del 25%. En los últimos cinco años, el PIB griego ha perdido un cuarto de su valor.

Pese al miedo que trató de infundir Samarás, asegurando que una victoria de Syriza transformaría a Grecia en Venezuela o en Corea del Norte, la población no se ha dejado amilanar.



En un colegio electoral del Pireo, Vaia Katsarou, una abogada de 49 años, resumía el sentimiento general: "Es un riesgo, pero los pobres no tienen nada que perder".