Diego Zúñiga: “Disfruto mucho los procesos de escritura”

En 2009, con solo 22 años, el escritor chileno Diego Zúñiga publicó la novela Camanchaca y su nombre empezó a sonar como una de las promesas de la literatura latinoamericana.



Esa novela llegó a editarse en otros países e idiomas. Cinco años después, Zuñiga publicó su segundo libro, la novela Racimo, y este año prueba con otro género: el cuento, con un nuevo libro titulado Niños héroes (Random House). Zúñiga estará presente hoy en la Feria del Libro de La Paz para hablar de sus tres obras y de cómo ha encarado cada una de ellas en estos años de vida literaria.



¿Cómo se dio este paso al cuento después de publicar dos novelas? ¿Desde cuándo venías preparando estos cuentos?

Cuando empecé a escribir, siempre quise hacer una novela. Sin embargo, con el tiempo fui tomando cariño a los cuentos. Siempre escribo un par de cuentos al año, o en realidad varios, pero solo sobreviven uno o dos. Así, en un momento de 2014 me di cuenta de que tenía varios relatos que compartían algunas obsesiones, algunos tonos, y me pareció que había un libro. El más antiguo es de 2005, aunque lo reescribí para el libro, claro. Son cuentos que abarcan más de una década de escritura y me gusta que en ellos esté el registro de esos años.



¿Qué es lo que te interesa de la mirada al pasado? Algo que está muy presente en los 10 cuentos de Niños héroes...

Yo creo que en este libro me interesaba hablar sobre todo del presente, y creo que una forma de hacerlo es mirar hacia atrás. Creo que en el pasado hay muchas explicaciones de lo que somos, tanto en términos afectivos como sociales o políticos. Creo que en ese sentido me interesa el pasado.



Al contrario de tus dos primeros trabajos, dejás el norte de Chile, de donde sos originario, y situás los cuentos en Santiago. ¿Qué es lo que ofrecía Santiago como escenario de estas historias?

Hace un par de años me tocó volver a Iquique por temas de trabajo y mientras recorría la ciudad me di cuenta de que había cambiado muchísimo a como la recordaba. Yo escribí, sobre todo, del Iquique de los 90, y en estos años se convirtió en otra ciudad prácticamente.



Ahí entendí que ya no podía escribir de ese lugar ni de ese norte, y entendí también por qué muchos de los cuentos que ya llevaba escritos a esa altura ocurrían en Santiago.



Tiene que ver con la experiencia, con cómo aprehendemos los lugares, cómo los registramos, cómo se filtran en la escritura. Santiago es una ciudad muy inhóspita, pero también tiene cosas fascinantes. Creo que quería explorar eso.



Son tres libros que llevás publicado antes de los 30 años. ¿Sentís un poco de presión o exigencia por parte de la crítica de tu país por tu edad?

Creo que después de publicar Camanchaca inevitablemente sentí un poco presión, pero me tomé todo el tiempo del mundo para escribir Racimo porque justamente no me interesaba escribir con esa presión. Dejé que todo decantara, desapareció ese ruido y seguí haciendo lo mío. Yo disfruto mucho los procesos de escritura, y quisiera que eso nunca cambiara.



¿Quiénes son los referentes del cuento latinoamericano en este momento?

Aunque parezca un lugar común, hay que decirlo: pasamos por un momento muy bueno del cuento latinoamericano. La obra de Hebe Uhart me parece que es extraordinaria. Y también están Rodrigo Rey Rosa, Rubem Fonseca, Marcelo Cohen y Elvio Gandolfo, y gente más joven como Mariana Enriquez, Alejandra Costamagna, Federico Falco, Samanta Schweblin, Luciano Lamberti, Margarita García Robayo y Marcelo Mellado, que le han dado más de una vuelta al género. Y hay que destacar, obviamente, el trabajo de Rodrigo Hasbún, Liliana Colanzi y Maxi Barrientos, que han publicado varios libros de cuentos notables