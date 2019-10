Visitarán a Zapata en la cárcel para que responda sobre CAMC

La oposición minoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) planteará a la comisión multipartidaria conformada para investigar los procesos de contratación del Gobierno con la empresa china CAMC, visitar a la exgerente comercial de la firma extranjera y expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata en la cárcel de mujeres de Obrajes para que responda a un cuestionario.



La información fue proporcionada por las diputadas Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Griselda Muñoz de Unidad Demócrata (UD), ambas vocales de la oposición minoritaria de la comisión multipartidaria del legislativo.



"Consideramos que como la señora Zapata no podrá salir de la cárcel para responder nuestro cuestionario de manera verbal, nosotras la debemos buscar al lugar donde esté para entrevistarla porque es necesario que la señora dé su verdad para lograr una investigación clara", señaló Piérola.



Añadió que no sólo las entrevistas están pendientes, sino también las inspecciones a las obras para las que CAMC fue contratada por el Gobierno.



"Esperemos que no haya obstaculización al trabajo de la comisión porque los oficialistas quieren desviar el trabajo cuando la razón de la comisión es el tráfico de influencias y sí hay la existencia del delito que se incorpore el proceso por la justicia ordinaria. De encontrarse fuentes fehacientes de la participación del Presidente hay que ver para un futuro también un proceso de responsabilidades", sostuvo.



El caso derivó de las denuncias realizadas por el periodista cruceño Carlos Valverde, quien aseguró que Zapata se valió de su relación sentimental con el presidente para hacerse de contratos millonarios con el Gobierno en su calidad de gerente comercial de Camc.



La Fiscalía confirmó que la exejecutiva ejecutiva de la firma extranjera usaba oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para realizar contratos.