Jennifer Salinas: "Soy consciente de mi atracción hacia el mismo sexo"

Desafiante y honesta, como es ella. Así se mostró Jennifer Salinas, la campeona boliviana mundial de boxeo en la categoría Súper Gallo. En su cuenta de Facebook se tomó el tiempo de escribir un extenso texto para confesarle a sus más de 50.000 seguidores que atraviesa un doloroso y complicado divorcio y que, además, "no puede seguir escondiendo su orientación sexual".



La también reciente imagen del calendario Fancesa (en la que solo posó con conchas sobre su cuerpo) anotó también que "estar en el clóset y esconder quién soy, como si fuese un monstruo peligroso, es un riesgo a la humanidad, no es algo que me interesa seguir haciendo". "¿Por qué debo sentirme mal o avergonzada de quién soy? Soy responsable de mi felicidad", agregó en el post de su cuenta en dicha red social.



Pero, Jennifer no se detuvo en cada párrafo y siguió: "Actualmente estoy separada, en camino a un divorcio... Lo nuestro (con su marido) no es restaurable y un buen divorcio será mejor que un mal matrimonio para nuestros hijos. Sé que esto les afectará (a mis hijos), pero tener dos hogares sin peleas será mejor para ellos que tener un hogar, donde no hay una lucha constante". "...Ese hombre es único, es mi mejor amigo y un excelente padre. Él siempre supo mi inclinación sexual y estuvo a mi lado en todo momento. Es trabajador y daría su vida por su familia, viene de un pasado con mucha inestabilidad familiar, una niñez de pobreza y mucha lucha...", completó.



Jennifer Salinas se casó con Ernesto Guevara, que es dominicano de nacimiento, y llevaba unida a él casi 15 años. Tiene cuatro niños, Leticia, Jaida, Juan Pablo y Jalia. Vive en EEUU, pero viaja constantemente a Bolivia, su país natal. Confesó a la prensa que sufrió una violación cuando era niña y ahora vuelve a declarar más sobre su vida privada al revelar que es lesbiana y está en proceso de divorcio.



