Fiorella, del team de Calle 7, se retoca la nariz

Fiorella Zamora, integrante del team de Calle 7 (Unitel), fue golpeada accidentalmente en la nariz hace varios años con una raqueta. Eso hizo que críe un callo óseo en la zona del tabique.

La exgladiadora ahora luce más linda y la imperfección desapareció gracias a una rinomodelación, la cual fue filmada y posteada en las redes sociales de la empresa que le realizó el cambio.

"Me sentí muy cómoda en el tratamiento. Le agradezco mucho a la doctora porque no me dolió cuando me colocó el ácido hialurónico. Además que después de esto puedo realizar mis actividades con total normalidad", comentó Fiorella luego del procedimiento estético.

Mirá el video: