Llantas de medio uso son un riesgo en la carretera

El comandante de la Patrulla Caminera de la Policía, Ronald Mercado, explicó que entre las causas de recientes accidentes de tránsito están las llantas de medio uso y de incierto deterioro. En un accidente provocado por neumáticos desgastados el sábado en Pailón, falleció una mujer en gestación y varias personas resultaron heridas.



“Lamentablemente se interna al país cualquier cantidad de llantas de medio uso que son desechadas en otros países. Aparentemente están en buen estado, pero están reventadas, resecas, no sirven y son peligrosas. Están provocando accidentes”, explicó Mercado en una entrevista en Unitel.



En el accidente en Pailón “se produjo una colisión frontal con vuelque. Hubo una persona fallecida y varios heridos. Las primeras investigaciones indican que la llanta reventó”, informó.

?

Mercado manifestó que usar llantas de medio uso en los vehículos para viajes largos es imprudente. “Quiero hacer hincapié porque todos tenemos la mala costumbre de usar llantas usadas”, expresó.



El uniformado también indicó que otros accidentes ocurren por la imprudencia de los conductores, como el que sucedió el lunes en La Guardia y que causó una decena de heridos.



Consejos útiles



Rotación de llantas. Se debe hacer cada 10.000 kilómetros de recorrido o cada seis meses. Consiste en cambiar la posición de las llantas y cruzar entre las delanteras y las traseras para igualar el desgaste.



Vida útil. Las llantas tienen una vida útil de aproximadamente tres años desde su fabricación y luego de ese tiempo ya no están en condiciones de ser usadas porque pueden reventar en cualquier momento.



En época de vacaciones. Es cuando se realizan viajes con mayor frecuencia, los expertos recomiendan supervisar principalmente el sistema de freno y dirección del motorizado.



Alineado y balanceo. Antes de hacer un viaje es necesario realizar un alineado y balanceo de las llantas para que no hayan problemas.



Limpieza. Evite limpiar las llantas con agentes abrasivos o muy ácidos, esto les quitará el brillo natural y provocará que se resequen. Elija líquidos limpiadores que no contengan silicona.



Presión adecuada. Mantenga las llantas siempre con la presión adecuada, de este modo se minimiza el daño recibido por los baches y terracerías. El término medio es 30 libras, entre 28 a 35 libras ese es el rango.



Precaución al estacionar. Cuando estacione evite pegar las llantas a los bordes, pues el contacto con el concreto provoca serios daños en la cara del neumático