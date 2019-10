Denuncian que senadores y diputados ya no pueden ejercer

El senador electo por Unidad Demócrata para Santa Cruz, Oscar Ortiz, viajó a la ciudad de La Paz para presentar una carta en la que manifiesta que el mandato de los senadores y diputados ha fenecido desde el lunes 5 de enero.



Según indicó Ortiz ante los medios de comunicación, los asambleístas comenzaron sus funciones el 6 de enero de 2010 y cumplidos ya los cinco años no se les permite ninguna acción en esos cargos, por lo que estarían violando la ley si esto se incumple.



“La Constitución les da un mandato de cinco años y ese mandato se cumplió ayer (lunes) dado que la fecha de inicio la marcó la Sesión Preparatoria, que fue convocada por el mismo vicepresidente García Linera para el 6 de enero de 2010. Ayer se cumplieron los cinco años. Estarían incurriendo en usurpación de funciones”, manifestó Ortiz.



Asimismo, agregó que a partir de este momento no puede haber nuevas sesiones ni cualquier acto legislativo, porque los ciudadanos que estaban como senadores y diputados ahora ya no lo son.



Minimizan denuncia

Por su parte, el presidente del senado, René Martínez indicó que “le causan risa” las declaraciones y la carta que fue dejada por el senador electo de la oposición y aseguró que la Constitución es clara al establecer que cesan en sus funciones recién a partir del 20 de enero.



“Me ha provocado una sonrisa, pero hay que invitarlo a hacer una lectura estrictamente de la Constitución. La Constitución establece el periodo de funciones de los parlamentarios, nosotros trabajamos hasta el 20 o 21 de enero, unas horas antes de que el presidente tome posesión de un nuevo mandato”, dijo Martínez al medio de televisión Gigavisión.