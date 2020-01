Pánico en aeropuerto JFK por falsa alerta de tiroteo

Reportes infundados de disparos en el principal aeropuerto de Nueva York provocaron escenas de pánico, evacuaciones masivas e importantes retrasos la noche del domingo, constató un periodista de la AFP.



Centenares de pasajeros quedaron atrapados durante más de dos horas en la terminal 1 del aeropuerto internacional John F. Kennedy, contó un periodista que se encontraba entre ellos, cuando la policía de la Autoridad Portuaria evacuó al menos dos terminales por precaución. No hubo confirmación inmediata de heridos o detenidos.



La multitud entró en pánico cuando policías ordenaron a los pasajeros tirarse al suelo, para después sacarlos hacia la pista y evacuarlos conduciéndolos a través de un pasillo.



El portavoz Joe Pentangelo dijo que la policía de la Autoridad Portuaria había recibido una llamada para informar de disparos, pero que finalmente resultó "infundada".



La Administración Federal de Aviación ordenó que los aviones permanecieran en tierra hasta las 12:30 locales (04:30 GMT del lunes) por razones de "seguridad". Cerca de esa hora, el jefe de la División de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Nueva York, Harry Wedin, dijo que todas las terminales habían sido "revisadas y limpiadas".



"Todas las terminales afectadas retomarán sus operaciones en breve. No hubo disparos", agregó en Twitter. La Autoridad Portuaria también dijo que una investigación preliminar determinó que no hubo disparos ni heridos. "El terminal fue evacuado por un exceso de precaución (...) Las investigaciones continúan".