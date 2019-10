Obama: atentados de París son un "ataque contra la humanidad"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hoy que los atentados ocurridos en París no son solo contra "el pueblo de Francia", sino que "son un ataque contra la humanidad".



En una comparecencia en la Casa Blanca, Obama aseguró que las

autoridades estadounidenses están preparadas para asistir al

Gobierno francés.



"Estamos preparados para dar cualquier tipo de ayuda que Francia y el pueblo de Francia necesiten", agregó.



El mandatario señaló además que EEUU trabajará con Francia para llevar "a los terroristas a la justicia", y prefirió no adelantar un criterio sobre quiénes podrían ser los responsables del atentado.



"Hasta que sepamos de las autoridades francesas que estamos bajo control no quiero especular", finalizó.



Reacción del Reino Unido



Por su parte, el primer ministro británico, David Cameron, expresó su "conmoción" por los atentados perpetrados esta noche en París, en los que al menos han muerto 40 personas y numerosas más han sido tomadas como rehenes en una sala de fiestas.



En una declaración, Cameron dijo que el Reino Unido hará "todo lo que pueda" para ayudar a Francia y se solidarizó con las víctimas de los tiroteos registrados en el centro de París, así como de tres explosiones ocurridas en las proximidades del Estadio de Francia,donde se disputaba el partido amistoso Francia-Alemania.



Según fuentes policiales francesas, al menos 40 personas han

muerto en los tiroteos y las tres explosiones en las inmediaciones

del Estadio de Francia.