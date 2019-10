Colegio Médico de Bolivia apoya a galenos cruceños

Édgar Villegas, presidente del Colegio Médico de Bolivia, dijo este jueves que respaldan las acciones que implementan los galenos en Santa Cruz, que reclaman más ítems y se resisten a firmar 2.500 contratos eventuales con el municipio cruceño.



El miércoles 20 de enero, el sector médico de Santa Cruz cumplió un paro de 48 horas y anunció que desde el martes 26 de enero ingresarán en una nueva protesta de 72 horas si es que la comuna no atiende favorablemente la demanda de los galenos.



“Los médicos que están en paro en Santa Cruz es por que no se les paga dignamente, no tienen estabilidad laboral, no tienen beneficios sociales; porque los contratos son temporales. Como Colegio Médico apoyamos las medidas de Santa Cruz y vamos a tomar medidas de repercusión a escala nacional si no solucionan en esta semana”, advirtió Villegas.



El titular de los médicos de Bolivia criticó la actitud de algunas autoridades municipales de Santa Cruz que tratan a los profesionales médicos como objetos y por ofrecer contratos lesivos que vulneran sus derechos laborales.