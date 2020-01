¿Quién es quién en el caso Gabriela Zapata?

Faltan días para que se cumplan tres meses desde que se hiciera pública la denuncia de Carlos Valverde, sobre supuesto tráfico de influencias cometido por el presidente Evo Morales para favorecer a su expareja, Gabriela Zapata Montaño, en la empresa CAMC, que obtuvo contratos millonarios con el Estado. Este es un repaso de los actores involucrados en el caso.



Esta trama tendrá un nuevo capítulo este lunes, luego de la disposición que la jueza, Jacqueline Rada, que convocó a Morales, Zapata y el presunto descendiente de ambos, para que se sometan a la toma de muestras de ADN para establecer si son familiares.

,

Evo Morales, presidente. Ex pareja de Gabriela Zapata, con quien tuvo un hijo. Declaró que ella le informó que ese niño había fallecido y la mujer sostiene que está vivo y lo presentó ante un juez. Este lunes, Morales se someterá a una prueba de ADN ante el IDIF.



En el caso fue señalado de incurrir en tráfico de influencias porque cuando estalló el escándalo, Zapata se desempeñaba como gerente comercial de la empresa china CAMC, adjudicataria de al menos cinco contratos millonarios con el Estado. El Mandatario pidió ser investigado por la Contraloría y a la Asamblea Legislativa Plurinacional.,

Gabriela Zapata, ex gerente de CAMC. La ex pareja del Presidente lo enfrenta en un proceso familiar por el hijo que ambos tuvieron. Antes de ser gerente de la empresa china, frecuentaba la oficina de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, a la que ingresaba, según la acusación, incluso sin presentar su carnet de identidad.



El ministerio de la Presidencia la acusa de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, legitimación de ganancias con afectación al Estado, ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por generar reuniones con empresarios en los que supuestamente obtenía beneficio propio.



Zapata está detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores, en La Paz. Ella apunta al ministro Quintana, quien dice no conocerla. Mostró supuestos chats para revelar que tenían una relación cercana y esta semana dijo que él conocía su actividad en Gestión Social.,

Cristina Choque, exdirectora de la Unidad de Gestión Social. El ministro Quintana asegura que fue cómplice de Zapata al permitir su ingresó libre a la oficina, por eso la acusan de uso de bienes del Estado para fines particulares y falsedad en declaración de bienes, entre otros.



En una reciente ampliación de su declaración ante la Fiscalía, denunció que Quintana le ordenó inculparse ante un juez, para iniciar una acción penal a Gabriela Zapata. Ademas, manifestó que Quintana autorizó a Zapata el uso de dependencias de Gestión Social.



Choque guarda detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina, de Obrajes.

Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia. Manifestó al menos en tres oportunidades que no conoce a Zapata y que nunca habló con ella.



Ante la publicación de los chats, señaló que iba a entregar su celular a la Fiscalía, instancia en la que declaró. Sin embargo, en ese testimonio señaló que perdió su teléfono.



Como dignatario de Estado, encabeza la acusación contra Zapata, Choque y Jimmy Morales. Asegura que utilizaron las oficinas de Gestión Social para enriquecerse y defiende la inocencia del presidente.,

Ramiro Guerrero, fiscal General del Estado. Encabeza la investigación penal del caso. Al igual que el fiscal de Distrito de La Paz, ha mostrado mucha reserva sobre la indagación. En una declaración manifestó que hasta donde se investigó "no hay indicios de tráfico de influencias".



Sin embargo, la Fiscalía no ha revelado los cuadernos de ingreso y salida de la CAMC, no ha convocado a empresarios ni personas que entraron y salieron de Control Social. Hay lento avance del caso central.,

Susana Rivero, presidenta de la comisión investigadora del caso CAMC. La diputada oficialista encabeza la indagación en la Asamblea Legislativa sobre los supuestos nexos entre Zapata y el presidente en los contratos con la empresa china, que si se confirman llevarían a la verificación de tráfico de influencias.



Rivero señala que en lo que hasta ahora se realizó: visitas y revisión de documentación de los proyectos, no hay indicios de tráfico de influencias.

Gabriel Herbas, contralor general del Estado. El presidente le encargó una indagación para descartar tráfico de influencias. Dos meses después el informe aún no está listo, aunque desde la Contraloría se informó que hasta donde avanzó tampoco hay indicios de Tráfico de Influencias.,

Jimmy Morales, almacenero de la Unidad de Gestión Social. El funcionario suspendido y procesado también por uso de bienes del Estado en beneficio propio y otros, nunca negó su amistad con Zapata.



Admitió que en una oportunidad le hizo un depósito de $us 30.000, pero como un servicio por el que ella le pagó Bs. 150.



Además, reveló que le hizo memes de apoyo cuando estalló el escándalo. Cuando fue detenido dijo que recibía órdenes de Choque. Su defensa señaló que todos en la oficina, no solo él, asumían a Zapata como parte del equipo.