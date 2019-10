Este Gobierno ofreció todo y no hizo nada

Estas denuncias de cobros por destinos son un problema de nunca acabar y en todo esto vemos que no hay políticas públicas en lo referido a quienes manejan el monopolio de la seguridad de los habitantes, o sea la institución del orden.



Es una irresponsabilidad de los gobiernos, especialmente del actual, porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en su primera gestión ofreció 12 puntos para el cambio y no se cumplió ninguno; en el segundo retorno del ministro nos habló de cuatro pilares el 7 de junio de 2015, una semana después afirma que son seis, ya no cuatro; entonces, ellos buscan algunas medidas mediáticas para confundir a la gente.

" La única forma de pedir cambios es la despolitización de la Policía "

La única forma de cambiar la Policia es con dos pilares: la despolitización y el respeto a la autonomía funcional, para depender solo administrativamente del Gobierno, con eso no se pierde el mando policial, por el contrario, se gana en seguridad ciudadana, que es el concepto que se maneja; en segundo lugar que se designar comandantes departamentales por méritos y propuestas para la institución