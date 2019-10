Suspenden una semana el incremento en peajes

El Gobierno y los choferes llegaron a un acuerdo para realizar un estudio técnico que sustente el incremento de los peajes en las principales carreteras del país.



El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Unidad de Comunicación, confirmó a EL DEBER que se llegó al acuerdo y que las nuevas tarifas para los peajes quedan sin efecto hasta que no se conozcan los resultados del estudio técnico en los próximos días.



Los resultados deben conocerse en una semana, informó Ismael Fernández, máximo dirigente de la Confederación de Transportistas de Bolivia tras reunirse con el presidente Evo Morales y el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.



"Hemos llegado al acuerdo. Hay siete días que vamos a trabajar en el tema técnico con nuestro ministro y, a partir de ello, seguramente vamos a tener una posición. Hay que revisar. No estamos de acuerdo en la tabla que nos han presentado”, explicó Fernández en conferencia de prensa dictada este viernes en Palacio de Gobierno.



Fernández además informó que los transportistas no realizarán ningún tipo de medida de presión mientras no se conozcan los resultados del estudio y no se llegue a un consenso sobre el aumento del cobro en los peajes.



Los transportistas informarán en un ampliado nacional con el sector los alcances del acuerdo al que se llegó con el Gobierno.



La idea del Gobierno es que las nuevas tarifas solo se apliquen en algunas de las carreteras del país, e inicialmente el incremento simplemente afectaría a la doble vía La Paz- Oruro que necesita más recursos para cubrir su permanente mantenimiento.



En cambio, los transportistas se niegan a cualquier tipo de aumento y solo aceptarán una suba si es que se incrementa el precio de los pasajes del transporte interdepartamental.



Escuche las declaraciones del ministro de Obras Públicas sobre el acuerdo: ,