Jueza pide citar a otras ocho personas más en ‘caso taladros’ de YPFB

La jueza cuarta Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia, Melina Lima, pidió al Ministerio Público citar a ocho personas más en las investigaciones fiscales por la presunta compra irregular de tres taladros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec Spa. Con esa ampliación, Lima cree que serían 23 los ciudadanos implicados. La Fiscalía, sin embargo, no está tan segura.

“En esta causa se ha sindicado a 15 personas y hay una en el extranjero. Se amplió a cuatro más. Esta investigación se podría ampliar hasta 23 personas, ya que los imputados han mencionado a otros funcionarios más que no están sindicados”, declaró la jurista.

De la primera lista, hay cinco personas detenidas preventivamente.

En cambio, el Ministerio Público no ve el caso de esa manera. “Es un error que ha debido cometer (la jueza). No se ha hablado de eso”, dijo escuetamente el fiscal Ramiro Jarandilla. Lima recordó que los anteriores sindicados habían determinado varios nombres que no han sido citados.



Detención preventiva

Lima expuso esa situación durante su lectura de la resolución de detención preventiva en la cárcel de Obrajes de La Paz que dictó ayer contra la ex gerenta legal corporativa de YPFB Cynthia Novillo.

La Fiscalía la acusa de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, supuestamente, por haber respaldado la aplicación de la tercera enmienda al Documento Base de Contratación (DBC) de los taladros para beneficiar la italiana Drillmec.

La defensa de Novillo no logró convencer en la audiencia de casi cuatro horas la inexistencia de una resolución que haya aprobado el mecanismo de enmienda o de su influencia en el proceso de licitación, ya que su defendida no tenía ninguna atribución al respecto.

“Creemos que es una decisión injusta. Este es un problema de carácter administrativo. Para la empresa Drillmec, Novillo no ha firmado ni un solo documento. Lo único que hizo fue proporcionar una información a la estatal petrolera para que se flexibilicen algunos requisitos legales para los contratos, nada más”, señaló el abogado defensor, Gustavo Ayala.

En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal asignado al caso, Ramiro Jarandilla, sostuvo que bajo las nuevas directrices, los abogados miembros del Comité de Licitación, Gisel Siles Roca, Mauricio Bustos Martín y Julio Kjari Nina, coimputados y detenidos preventivamente, procedieron a elaborar la ‘enmienda III’, que fue puesta en conocimiento de Novillo, quien ordenó y autorizó la misma en su calidad de gerente legal corporativa, desconociendo el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero.

Desacreditar



Por otro lado, el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, lamentó que se esté buscando desacreditar el trabajo investigativo que realizó en el caso taladros.

“El trabajo ha enmarcado su labor estrictamente en observar actos jurídicos, administrativos y técnicos en el ámbito de la transparencia y la legalidad. En sus conclusiones tiene una serie de observaciones de carácter jurídico, administrativo y técnico”, señaló.



Asimismo, en una nota de aclaración pública, aseguró que su labor no tenía como objetivo sindicar o acusar individualmente a ninguna persona, como tampoco le correspondía “establecer responsabilidades de funcionarios que hubieran participado directa o indirectamente en el proceso de contratación”.