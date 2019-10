Lloran la muerte de Horner, compositor de 'Titanic' y 'Avatar'

Hollywood se encuentra compungida por la muerte de James Horner, el brillante compositor de bandas sonoras tan míticas como "Titanic" y "Avatar", que perdió la vida el lunes en un accidente de avioneta.



Horner se estrelló a unos 100 km al norte de la localidad californiana de Santa Bárbara, según informaron las autoridades locales citadas por la prensa estadounidense, aunque todavía no se sabe qué ocurrió durante el vuelo.



Su abogado Jay Cooper dijo al diario Los Angeles Times que la avioneta siniestrada de un solo motor pertenece a una de las cinco que poseía el compositor.



"Murió haciendo lo que amaba", señaló su asistente, Sylvia Patrycja, en un mensaje colgado en su página de Facebook. "Hemos perdido a una persona increíble con un gran corazón y un talento asombroso".



Horner, de 61 años, era uno de los compositores más prestigiosos de la industria del entretenimiento, gracias a bandas sonoras que han pasado a la historia.



En la mente de muchos cinéfilos siguen sonando las melodías de "Star Trek", "48 Hours" (1982), "Jumanji" (1995) y "El Sorprendente Hombre Araña" (2012).



Pero su carrera estará por siempre ligada a "Titanic", la película que le encumbró a la excelencia de la música cinematográfica. Su banda sonora y su tema "My Heart Will Go On", interpretado por Céline Dion, se alzaron con sendos Óscar en 1998.



Antes lo había intentado con "Aliens" (1987), la animada "An American Tail" (también conocida como "Un cuento americano" o "Fievel y el Nuevo Mundo", 1987), "El campo de los sueños" (1990), "Braveheart" y "Apollo 13" (ambas en 1996).



Después del éxito de "Titanic", volvió a ser candidato al Óscar con "Una mente brillante" (también conocida como "Una mente maravillosa", 2002), "La casa de arena y niebla" (2004) y "Avatar" (2010).



"Mi trabajo es asegurarme que, con cada giro que da la película, el público sienta algo en su corazón", explicó el propio compositor al diario Los Angeles Times, en una entrevista concedida en 2009.



"Cuando muere un personaje, cuando alguien gana, cuando alguien pierde, cuando alguien desaparece, siempre me aseguro de que el corazón sienta lo que tiene que sentir. Es mi papel principal".