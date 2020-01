Los propietarios de casas de lujo reducen ganancias

Es una realidad: los propietarios de casas valuadas en más de $us 130.000 han reducido sus márgenes de ganancias (en muchos casos con alto margen de especulación) para no ‘espantar’ al comprador y así vender rápidamente el inmueble.

Así coincidieron más de ocho directivos y expertos de empresas involucradas en el sector inmobiliario cruceño. Y la reducción de los precios oscila entre un 10 y el 30%. En algunos casos ha alcanzado hasta el 50%.

Por ejemplo, casas que con avalúo costaban $us 140.000 y el propietario pedía $us 200.000, los asesores inmobiliarios están aconsejando que se baje el precio hasta $us 170.000.

De acuerdo con Franz Rivero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Cicruz), hay vendedores de inmuebles que están optando por reducir sus márgenes con el principal propósito de concretar la venta en un periodo más corto.

Esta situación se da, sobre todo, en inmuebles ubicados en zonas de una demanda menor que la zona norte como las avenidas Virgen de Cotoca, Tres Pasos Al Frente, Santos Dumont, doble vía a La Guardia, entre otras.

Incluso, según Rivero, hay empresas inmobiliarias que están especializando sus ventas en el sector corporativo o aumentando el monto de inversión en estrategias de marketing para asegurar más rápido la venta.

Observó que cada segmento socioeconómico reacciona de manera diferente a la coyuntura económica. El segmento medio y bajo es uno de los más amplios, sobre todo en zonas periféricas de la ciudad como Cotoca, Warnes y La Guardia.

“Hasta hace algunos meses (quizá hasta 2016) todo se ‘disparó’ en Santa Cruz. El valor de los departamentos, casas y terrenos creció desproporcionadamente”, observó Carlos Hossen, gerente general de Hossen Avalúos.

A decir del experto, los precios de los inmuebles se elevaron muy alto, pero por el crecimiento de la oferta se han tenido que disminuir.

“No se han devaluado, sino que subieron demasiado. Ahora las personas que necesitan efectivo los venden en menor valor. No pierden dinero, solo ganan menos”, señaló.

Otro factor que también está reduciendo el valor de los inmuebles de más de $us 130.000 es la reducción del poder de compra provocada por la desaceleración económica, según dijeron algunas inmobiliarias.

Cambio de paradigma

El crédito de vivienda de interés social ha roto el paradigma de que ciertas zonas de la ciudad (donde las casas son costosas) deson las mejores para tener un inmueble, explicó Fernando Tejerina, gerente general de Diamante Bienes Raíces.

“La mayoria de la gente profesional, de clase media, es la que más compra casas. El monto promedio al que acceden en los bancos es de $us 70.000”, dijo.

A decir de Tejerina, muchas de las ventas de proyectos que se centraron en el segmento alto (más de $us 120.000) se han empezado a estancar y da un ejemplo: en 2016 construimos 20 casas de entre $us 70.000 y $us 75.000 y las vendimos todas.

En la misma zona hay cinco casas de $us 120.000 que hace dos años que no se venden.

Evaluación del mercado

Julio César Velasco, gerente general de Templario Bienes Raíces, firma especializada en vender inmuebles de alta gama, manifestó que el año pasado sus ventas fueron mejores que las registradas en 2015.

Velasco atribuye esta situación sobre todo a la labor realizada por todo su equipo de trabajo. Para este año, Velasco espera seguir creciendo.

“Las crisis están en la cabeza, si uno piensa que hay crisis, va a haber, pero si uno es constante, trabaja y hace las cosas bien, siempre le va bien”, manifestó.

Oliver Viera, director nacional de Remax Bolivia, indicó que el 2016 duplicaron sus ventas de casas de igual o de más de $us 120.000. Para Viera, el préstamo de vivienda social ayuda bastante a las ventas, pero también considera que la gente se está culturizando y ya entiende que pagar un alquiler es pérdida de dinero.

Marco Hurtado, expresidente de Cicruz, dijo lo contrario. Aseveró que en 2016 hubo una menor demanda de inmuebles por encima de los $us 120.000 especialmente de departamentos en edificios y condominios.

Esto se da, según Hurtado, por la disminución del circulante y por la incertidumbre que se genera respecto al freno en la economía.

El contexto y la proyección

La compra de vivienda es la transacción preferida sobre el alquiler y el anticrético.

De acuerdo con Tejerina, los créditos de vivienda de interés social han hecho repuntar las ventas; en vez de pagar un alquiler o anticrético (en el que igual pagan un crédito), las personas han preferido aprovechar este beneficio y comprarse su casa.

En lo que respecta a los anticréticos, la demanda es constante.De acuerdo con Velasco, existen muchos requerimientos, pero hay poca oferta.

Por su parte, los alquileres han bajado sus precios. Una casa que se ofertaba a $us 3.000 en zonas poco comerciales hoy se alquila en $us 800 y $us 1.000 menos.