Capturan a mujer por el robo de un bebé en Sucre

Una mujer con similares características a la vista en un video y graficada en un identikit fue arrestada ayer en Sucre, por el robo de un recién nacido en el hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez” Sucre.



"Ha sido arrestada porque tenía similares características a la persona que aparece en el video y en el retrato hablado. Se ha activado a nivel nacional la búsqueda de esta persona y se está haciendo la verificación respecto a lo que dice esta mujer", señaló hoy a radio Aclo el fiscal departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez.



Sin embargo, la madre del menor desaparecido, Juana Jalón, dijo que la mujer detenida no es la responsable del robo de su hijo. "La he estado mirando constantemente, tiene algo de rasgos, pero no es ella. Tiene el porte, pero no es ella (la que robó al bebé)", dijo según radio Erbol.



El pasado 15 de septiembre, una mujer se puso un mandil de enfermera para luego sustraer al recién nacido. Una cámara de vigilancia captó las imágenes, pero hasta el momento la Policía no pudo dar con su paradero.



Poco después del hecho, se encontró a un menor recién nacido en Potosí, pero pruebas de ADN concluyeron que no se trata del bebé desaparecido. La investigación llegó hasta la familia de la pareja que perdió a su hijo.