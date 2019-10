Valverde y Zambrana en polémica por el festival

El analista político Carlos Valverde y el exvocalista del grupo nacional Azul Azul, Fabio Zambrana, prendieron la polémica a través de sus cuentas en Facebook. Valverde criticó la actitud chauvinista del cantante por manifestar que los artistas bolivianos ya no deberían participar en el festival de la canción chilena Viña del Mar.



“Fabio Zambrana dijo que los bolivianos no deben ir a Viña. Cosa rara en un artista que triunfó afuera por su talento para meter un baile pegadizo como La Bomba, precisamente fuera de las fronteras nacionales. Sabrá él; yo lamento el chauvinismo de quien es (fue) un artista internacional”, posteó Valverde, en su muro de Facebook.

Lo publicado por Valverde, persona muy influyente en las redes sociales, encendió la mecha de un estallido que se dio con los comentarios que originó el post, publicación que llegó hasta Zambrana, que no dudó en responder al analista con un extenso comunicado.



“Hoy me llamaste chauvinista en tu Facebook. El chauvinismo es la preferencia excesiva por todo lo nacional con desprecio de lo extranjero. Es una pena que hayas probado públicamente que a veces investigas muy poco sobre lo que opinas, date algunos minutos, investiga en Google, y te vas a dar cuenta que te equivocaste muy feo”, comentó el artista cruceño.



Pero las declaraciones de Zambrana no se quedaron ahí, el extenso texto señala la postura del artista con referencia a las críticas hechas por Valverde.



“Toda mi vida he dicho que el artista boliviano debe dejar de quejarse porque a los extranjeros les pagan más, que debe saber reconocer cuando un artista extranjero es mejor, que en vez de quejarse porque a Shakira o a muchos extranjeros les pagan una fortuna, que el artista boliviano debe luchar para ser mejor que los extranjeros y cuando lo sea podrá cobrar tanto como ellos. Un chauvinista jamás diría eso”, añade.



Ambas publicaciones han despertado una ola de comentarios, los seguidores de Valverde expresaban su rechazo por lo dicho por Fabio Zambrana el martes 3 de marzo en Cochabamba. Lo propio sucedía en el muro del exvocalista de Azul Azul, en el que criticaban e insultaban al analista político por sus declaraciones.



