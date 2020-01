Turquía dejará libres a 38.000 presos 'inocentes'

Turquía anunció este miércoles la futura liberación de 38.000 presos sin vínculos con el fallido golpe de Estado, en un aparente intento de vaciar las hacinadas cárceles para dar cabida a los detenidos en las purgas lanzadas tras la intentona golpista.



Unos 38.000 presos condenados por delitos cometidos antes del 1 de julio, o sea 15 días antes del fallido golpe de Estado, se beneficiarán de una medida de liberación anticipada bajo control judicial, anunció el ministro de Justicia, Bekir Bozdag.



Esta medida, que "no es una amnistía", concierne "los delitos cometidos antes del 1 de julio", pero no los asesinatos, actos terroristas, atentados contra la seguridad del Estado, violación de secretos de Estado o narcotráfico, anunció el ministro en 19 tuits.



La medida excluye de hecho cualquier persona encarcelada por su implicación en el intento de golpe de Estado militar del 15 de julio.

El gobierno turco acusa al predicador Fethullah Gülen, bestia negra del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y exiliado en Estados Unidos, de haber organizado la intentona.



La persecución implacable a sus simpatizantes desde hace un mes en las instituciones y en todos los sectores de la sociedad turca ha enviado a prisión a unas 35.000 personas, un tercio de las cuales han sido liberadas, según las autoridades turcas.



"En base a esta medida, unas 38.000 personas saldrán de prisión en una primera fase", indicó el ministro, dejando la puerta abierta a nuevas oleadas de liberaciones anticipadas.



Las liberaciones deben comenzar este miércoles, anunció la agencia progubernamental Anadolu, que precisó que, a fecha de 16 de agosto, un total de 213.499 personas condenadas o en detención provisional se encontraban en las prisiones turcas, cuya capacidad máxima es de 187.351 personas.



Prisiones "a reventar"



Tras la liberación de 38.000 personas, el número de presos debería descender a 175.499 y reducir, así, la presión en los superpoblados establecimientos penitenciarios.



Aunque el ministro no explicó los motivos de estas liberaciones anticipadas, la prensa señaló estas últimas semanas el importante hacinamiento de las prisiones trucas a causa de las purgas en curso.



El sitio creado con esta medida debería servir, no obstante, para trasladar a las miles de personas sospechosas de haber participado en la intentona golpista y que se enfrentan a duras penas de cárcel.