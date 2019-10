Evo: El papa llegará al país con fines pastorales

El presidente Evo Morales reiteró que el Papa Francisco visitará el país en los próximos meses y que será con fines pastorales. Ante el temor de las autoridades chilenas a una posible intervención de Francisco sobre el tema marítimo, Morales dijo que eso no le preocupa.



"Decidí invitar al Papa y él entendió. La visita es con fines pastorales y si Chile tiene temor, es su problema. El Papa quiere profundizar la fe religiosa en el país. Invitamos al Papa con fines pastorales", afirmó el mandatario en conferencia de prensa transmitido por Bolivia TV.



Además se refirió a la intermediación que el "santo padre" tuvo en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la cual valoró y explicó que sen espera que la visita a Bolivia de Francisco sea buena.



"Si en algún momento el pontífice ha intervenido para resolver grandes conflictos, saludamos, respetamos. Nosotros invitamos con fines netamente pastorales, esperamos sea una buena visita", concluyó la autoridad.



Morales se encuentra en Costa Rica, donde participa de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que ahora preside Ecuador. Ayer se reunió con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.



Francisco solicitó información



En otra oportunidad, Evo reveló que el papa Francisco solicitó información sobre la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIH) de La Haya, mientras que el clero nacional solicitó no especular ni instrumentalizar la visita del máximo representante de la Iglesia Católica.



Autoridades de Chile cerraron toda posibilidad a una mediación del "santo padre" e incrementaron sus gestiones para que su presidenta tenga una reunión con el pontífice en el Vaticano.



Integración frente a capitalismo



"Que lindo sería que todos los presidentes de la Celac sean anticapitalistas y antiimperialistas pero respetamos su manera de pensar. La integración de América Latina y el Caribe debe seguir y si fuera necesario hay que refundar nuestros países para liberarnos y unirnos", manifestó en conferencia de prensa transmitido por Bolivia TV.



El mandatario indicó que muchos países de la región primero se liberaron políticamente y ahora buscan liberarse económicamente para no depender de organismos internacionales como el Banco Mundial.



"Después de liberarnos políticamente, culturalmente nos hemos liberado económicamente y ahora buscamos acabar con la pobreza", afirmó Morales.



Morales recordó en los años 70, cuando prestaba el servicio militar, los comandantes militares rotaban en la presidencia del país, apoyados por el imperialismo, según el mandatario.



El presidente destacó que el país cuenta en el sector de hidrocarburos con una planta separadora de líquidos y también indicó que la pobreza en el país se redujo hasta el 18%.