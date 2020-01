Hawking lamenta la estupidez y la avaricia humana

Para Stephen Hawking la humanidad es víctima de su propia estupidez y eso ha provocado que graves problemas como el hacinamiento y la contaminación en vez de disminuir sigan empeorando.



"Ciertamente no nos hemos vuelto menos avaros ni menos estúpidos", afirmó. "Hace seis años me preocupaban la contaminación y el hacinamiento. Desde entonces han empeorado", agregó Hawking en el programa "Larry King Now".



El famoso físico además reiteró sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial y el hecho que los gobiernos cada vez estén más interesados en darle usos militares.



"Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial esté diseñada éticamente, con medidas de seguridad implementadas. Un robot rebelde con inteligencia artificial podría ser difícil de detener", advirtió Hawking.



Aquí puede ver algunas partes de la entrevista (en inglés),