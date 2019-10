Gobierno fija 60 millones para atender emergencias

60 millones de bolivianos destinará el Gobierno para el mantenimiento de caminos, compra de medicamentos veterinarios y forraje para prestar asistencia a la población en la época de lluvias, según señaló el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.



"Caminos en zonas productivas que no pueden estar anegadas, tememos que hacer el mantenimiento de caminos, tenemos que hacer acciones de prevención, lo importante es construir camellones de tal forma que el ganado vacuno tenga un lugar donde salir cuando las aguas hayan inundado", indicó a los periodistas.



Asimismo, manifestó que está prevista la compra de medicamentos veterinarios y el forraje para que los animales tengan algo que comer y no perezcan, a la par de garantizar que no existirán pérdidas importantes de producción agrícola.



Se estima que 110 municipios se vean afectados por el fenómeno de El Niño, de los cuales 51 corresponden al trópico de Cochabamba y otros alineados al norte de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando, que serán afectados por inundaciones.



Chuquisaca se vio afectada por fuertes precipitaciones, afectando a más de 25.000 familias. Las granizadas y la lluvia ocasionaron que varias viviendas se vean anegadas y cultivos dañados, sobre todo en la provincia Zudáñez,