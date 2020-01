COB ratifica el paro de 48 horas y movilizaciones en el país

Guido Mitma, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció este domingo que el paro de 48 horas está ratificado ante las falta de voluntad por parte del Gobierno en atender tres puntos que los trabajadores les plantearon.

“El paro es inalterable ante la desatención del Gobierno en los tres puntos que les hemos manifestado. El tema álgido son la cartas de preaviso a los trabajadores, hemos exigido una ley clara que proteja a los trabajadores”, señaló Mitma.

El ejecutivo de los trabajadores señaló que es urgente una nueva norma que elimine definitivamente el tema de los preavisos en base a la Constitución Política del Estado (CPE).

En cuanto al 5% de los aportes de las AFP, que el Gobierno quiere prestar a los pequeños agropecuarios del país, Mitma explicó que los trabajadores no pueden capitalizar a la CAO, a la Cainco y a CAPO, porque estos recursos son de los trabajadores y no existen las garantías del retorno de los $us 150 millones.

“Es una obligación acatar las disposiciones emanadas del ampliado nacional, instruimos a todas regionales organizar los métodos de lucha, ver los horarios correspondientes. En La Paz hará una gran marcha que empezará a las 9:00, partirá desde el cementerio general”, acotó.

El 16 de enero, en una reunión con productores agropecuarios de Santa Cruz, el presidente Evo Morales anunció la creación de un Fondo de Inversión al que las AFP invertirán hasta $us 150 millones, que podrán ser utilizados en créditos a favor de pequeños y medianos productores.