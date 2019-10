6 consejos para salir a tiempo del trabajo

¿Tu vida se va en trabajar? Muchos sentimos que entre semana no existe más tiempo para ir a cumplir nuestras obligaciones laborales, sumando los minutos que tardamos en alistarnos, las horas para comer y lo que tardamos en transportarnos, de salida y llegada a casa, parece en verdad que somos unos autómatas.



A este panorama se suma el de quedarse por más tiempo del debido en el trabajo. Así, a olvidarse de pasar tiempo con los amigos o la famiia. Pero, ¿estamos haciendo algo mal?



Según señala The Guardian, en un reportaje sobre el tiempo que se pasa en el trabajo, si a la semana la jornada laboral es en promedio de 50 horas, sumada a otras 15 de traslados es normal que se sienta un agotamiento, por lo que se debe prestar atención a aquellos factores que están haciendo que nuestro horario sea más largo del establecido.



Estos son 6 consejos para que salgas puntual del trabajo y no uses ese tiempo, que puedes emplear en regresar a casa o en otras actividades, en cosas que debiste hacer en tu horario regular.



1. Prioriza



Toma en cuenta tus tareas principales y no te distraigas en actividades secundarias, que puedes atender cuando hayas terminado lo que en verdad importa. Haz hincapié en la productividad.



2. Planifica



Trabaja con orden. Si tienes establecido tiempos y espacios para realizar tus labores podrás llegar al final del día con las metas cumplidas. Tener un plan siempre ayuda.



3. Obtén un poco de aire fresco



Para cumplir tus metas y prioridades debes tener la mente clara. Un breve descanso en ciertos momentos del día ayuda a aclarar las ideas y conseguir los objetivos con mayor facilidad.



4. Empieza a decir "No"



Si su compañero le pide ayuda en una tarea y aún no cumpliste con las tuyas aprende a decir: "No", debes aprender que primero son tus responsabilidades. Si tu jefe te pide algo imposible de hacer demuestra asertividad y di "No se puede" con argumentos.



5. Evita las tareas sobre la hora



En el mismo sentido del punto anterior. Si te otorgan tareas poco antes de salir del trabajo solo admite aquellas que son en verdad urgentes, si se trata de labores que pueden esperar debes saber aclarar que esto puede hacerse al día siguiente, sin perjudicar tu horario.



6. Mantén distancia de tus redes sociales



Aprende a atender solo los mensajes importantes, a usar el WhatsApp solo si es necesario. Hay una diferencia entre usar el descanso para despejar la mente o distraerla más revisando el Facebook. Las redes sociales solo te atrasarán más.