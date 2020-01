Congelan pacto por taladros entre YPFB y Drillmec

El contrato firmado el año pasado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa italiana Drillmec Spa, para la adquisición de tres taladros, estará congelado hasta que las investigaciones por la presuntas irregularidades en el proceso de investigación concluyan en la Fiscalía y en la Contraloría.



El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, y el presidente de YPFB, Guillermo Achá, coincidieron en que la empresa extranjera deberá esperar a que se resuelva el proceso legal y que sea el propio Gobierno el que decida sobre la continuidad de la adquisición.

“No porque (Drillmec Spa) nos quiera chantajear, nosotros vamos a cambiar la legalidad. Haga lo que haga Drillmec, no va a haber firma de contrato hasta que se esclarezca si hubo o no irregularidades”, afirmó García Linera.

Presuntas anomalías

La declaración surgió un día después de que la entidad italiana publicara una solicitada en diferentes medios de información escritos nacionales, donde asegura haber cumplido todos los requisitos por el contratante y dejó clara su posición de estar presta a colaborar con las investigaciones iniciadas.

A mediados de marzo, el director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, presentó un informe preliminar donde identificó presuntas irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de taladros, como la presentación de constitución de la empresa y el registro tributario, así como el poder de la compañía italiana.

“Hemos establecido que hay indicios y será la Fiscalía la que investigue esos indicios y la que establezca si son sustentables o no. Mientras tanto, la empresa Drillmec tiene que esperar”, argumentó García.



El presidente de YPFB señaló que la empresa estatal no va a estar sujeta a las condiciones de Drillmec “sino será el Estado Plurinacional de Bolivia el que establezca en función a esta investigación si se continúa o no con el contrato”.

Cuestionó por qué la Unidad de Transparencia no denunció directamente a la Fiscalía si tenía un justificativo que sustente sus sospechas de anomalías.

El acuerdo YPFB-Drillemec fue por $us 148.881.600.

Niega incumplimientos

Achá rechazó que se haya obrado sin transparencia en este y todos los procesos.

Por eso, descartó dejar el cargo y dejó establecido que el contrato con Drillmec no ha deparado “ningún daño económico” ni se hizo erogación alguna de ningún recurso público