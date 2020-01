Dictan detención por trata y tráfico contra Gabriela Zapata

La justicia dictó ayer una segunda orden de detención preventiva en contra de Gabriela Zapata, la expareja de Evo Morales y ex gerente comercial de la empresa china CAMC, por el presunto delito de trata y tráfico de personas, acusada de acreditar la existencia de un supuesto hijo con el presidente, confirmaron ayer fuentes oficiales del Ministerio Público, citadas por las agencias ABI y ANF.



En la audiencia cautelar, la fiscal Susana Boyan describió la imputación sustentada en declaraciones, videos y fotografías que, según la acusadora, demuestran que Zapata fue la promotora de la suplantación de un menor de edad, que fue presentado como el supuesto hijo del mandatario ante una jueza de la Niñez y Adolescencia, en abril de 2016.



Para Boyán, la imputada, en coordinación con Ximena Fortún (propietaria de la casa donde vivía Zapata), María del Carmen Arce y Pilar Guzmán, ambas ‘tías espirituales’, además de Claudio Rivera y Wilson Garrido, familiares de Guzmán, “fraguaron la presentación del hijo de Isela Chávez y a Víctor Vega”, razón por la que todos los sindicados fueron detenidos preventivamente en distintos centros penitenciarios de La Paz.



“En la entrevista realizada por la cadena televisiva internacional CNN, en fecha 5 de mayo de 2016, dicho menor aseguró que era hijo de Zapata y Morales, como le instruyó la imputada y los otros sindicados, para obstruir la sana administración de justicia y vulnerar el derecho a la identidad del infante”, añadió.

En defensa propia



Zapata dijo, al respecto, que fue ‘usada’ y demostrará quién es el autor intelectual que promovió la utilización de un niño para hacerlo pasar como hijo del mandatario. El hecho ocurrió el 12 de abril de 2016 ante la jueza de la Niñez y Adolescencia.



“Estoy tranquila porque no he participado de esto”, aseguró la exejecutiva de la empresa china, que se adjudicó más de $us 550 millones en diferentes contratos con el Estado boliviano.

Según el abogado de Zapata, Marcelo Tamayo, ella no participó en la suplantación del hijo del primer mandatario, sino que fue utilizada y engañada por Cintia Perou, Ximena Fortún, Carmen Arce y Óscar Delgado.



"Tenemos como base los diferentes ingresos al penal de la ciudadana Cintia Perou (...) Vamos a demostrar que ella (Zapata) ha sido engañada, ha sido manipulada, se la ha engañado respecto a una defensa que se le ofreció. El cuaderno de investigaciones muestra a varias personas: a Ximena Fortún, Cintia Perou, Carmen Arce, tenemos también indicios sobre la participación de Óscar Delgado", adujo el abogado.



Pero, según el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, el Ministerio Público tiene indicios que evidencian la probable participación de Zapata en los delitos de trata de personas; impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictiva. Blanco solicitó la detención preventiva y la justicia se lo concedió.

Indagan a periodistas que visitaron a Zapata

Marcelo Tamayo, abogado de Gabriela Zapata, explicó que están obteniendo documentación para verificar en qué fechas distintos periodistas internacionales visitaron a su defendida.



El fin es establecer que Zapata no tiene responsabilidad en la suplantación de un menor ni de hacerlo pasar como hijo del presidente Evo Morales.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público aseguran que tienen indicios que demuestran todo lo contrario de lo que dice el abogado.



“Estamos obteniendo la documentación para ver las fechas de los ingresos de periodistas internacionales, sobre todo un periodista chileno, al penal de Miraflores", señaló.

Tamayo, que reemplazó al jurista Eduardo León, indicó que seguirán proponiendo actos investigativos, como los ingresos que realizaron otras personas al penal.



El abogado dijo que Zapata solo ha sido utilizada como un vehículo para armar una estrategia de desprestigio político. El caso de Zapata fue dado a conocer en febrero de 2016, a pocos días del referéndum mediante el cual Morales buscaba habilitarse como candidato en 2019, consulta que perdió.