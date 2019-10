China detiene a activistas pro derechos humanos

Unos 50 abogados chinos pro derechos humanos fueron detenidos o acosados por la policía en los últimos días, indicaron este sábado activistas y ONG, en una campaña que muestra un endurecimiento de la represión de Pekín contra las voces críticas.



Un gabinete jurídico de Pekín, Beijing Fengrui, especializado en la defensa de los derechos cívicos, fue el primero en llamar la atención, después de que al menos cinco de sus empleados fueran detenidos.

Wang Yu, una de sus experimentadas juristas, desapareció el jueves, tras haber enviado un mensaje a sus amigos para avisarles de que unos individuos trataban de entrar en su casa.



"Desde entonces, no hemos tenido noticias de ella", dijo William Nee, un investigador instalado en Hong Kong, que trabaja para la ONG Amnistía Internacional (AI).



Un día después, tres policías detuvieron a otro famoso abogado de Fengrui, Zhou Shifeng, en un hotel de Pekín, y se lo llevaron preso tras taparle la cabeza, contó un testigo de la escena.



Su arresto se produjo justo después de que una colaboradora china de la revista alemana Die Zeit, a la que había defendido Zhou en otoño (boreal), fuera liberada tras nueve meses de detención.



"Al menos cinco empleados de Fengrui fueron detenidos (...) con el pretexto de una "investigación", aunque no fueron inculpados", explicó el abogado Zhang Qingfang, amigo de los presos.



"La represión se ha extendido mucho" y ha golpeado a numerosas personalidades emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en China, aseguró Nee.



Seguimientos y registros



Según AI, unos 50 abogados y activistas han sido víctimas de esta vasta campaña de intimidación en todo el país.



"En numerosas ciudades hubo personas detenidas, interrogadas, que desaparecieron o vieron cómo se limitaba su libertad de movimiento", afirmó Nee.



Sólo la mitad de ellas había regresado a su domicilio el sábado por la noche, mientras que las otras seguían probablemente presas, añadió AI.

Una ONG china, Weiquanwang (Red de defensa de los derechos), confirmaba la amplitud de esa campaña contra los abogados en todo el país, cifrando en 57 el número de personas perseguidas por la policía en las últimas 48 horas.



Las fuerzas de seguridad detuvieron el viernes al famoso activista Li Heping, tras registrar su domicilio e incautarse de sus ordenadores, según el diario estadounidense The New York Times.



Se había dado a conocer en casos de expropiaciones abusivas y había defendido a disidentes como Chen Guangcheng, el activista ciego que consiguió huir a Estados Unidos.



Liu Xiaoyuan, abogado del artista chino Ai Weiwei y del intelectual uigur Ilham Tohti (condenado a cadena perpetua por sus ideas "separatistas"), también está entre los presos.



Por su parte, Sui Muqing, reconocido defensor de los derechos humanos en la provincia meridional de Guangdong, fue arrestado el viernes y acusado de "fomentar disturbios y de atizar discordias", una vaga acusación a la que suelen recurrir las autoridades para acallar a las voces críticas con el régimen, según la misma ONG.



Varias ONG y expertos han denunciado un endurecimiento de la represión de Pekín contra los disidentes, bajo la presidencia de Xi Jinping.



A principios de junio, la agencia estatal Xinhua le había dedicado un artículo durísimo a Wang Yu, pero nada dejaba presagiar esta oleada de arrestos.



El medio la atacaba, entre otras cosas, por una multa que no pagó hace siete años y la calificaba de "abogada de pacotilla e hipócrita".



"El ataque coordinado (de estos últimos días) contra abogados deja en ridículo las pretensiones de Pekín de defender un supuesto Estado de derecho", lamentó William Nee, que exigió "la liberación inmediata e incondicional" de los detenidos.