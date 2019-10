Estado Islámico da ultimátum para salvar a rehenes

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) dio este miércoles, un nuevo plazo hasta "la puesta de sol" de este jueves para tener listo el intercambio de la activista Sajida Al-Rishawi, presa en Jordania, y evitar las ejecuciones del periodista japonés y el piloto jordano que tiene cautivos.



Cuentas ligadas al grupo yihadista en Twitter publicaron un audio en el que supuestamente se escucha la voz del periodista nipón Kenji Goto exponiendo las nuevas exigencias del EI.



"Si Sajida Al-Rishawi no está lista para ser canjeada, a cambio de que se me perdone la vida, en la frontera turca para el jueves 29 de enero a la puesta del sol, hora de Mosul, el piloto jordano Muaz Kasasbeh será ejecutado inmediatamente", dice el audio.



Se trata del tercer ultimátum que se da sobre Goto, retenido aparentemente desde octubre pasado por los yihadistas.



La semana pasada el EI fijó un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo de Japón pague 200 millones de dólares a cambio de no asesinar a Goto y a otro ciudadano nipón, Haruna Yukawa, que fue ejecutado el pasado sábado.



El martes, los yihadistas plantearon nuevas exigencias y dieron otro ultimátum de 24 horas para que se liberara a la extremista Sayida al Rishawi, detenida y condenada a muerte en Jordania por un atentado fallido en 2005, a cambio de no matar a Goto y Kasasbeh, en poder del EI desde diciembre.



El Gobierno jordano dijo este miércoles que está dispuesto a excarcelar a la terrorista iraquí si el grupo yihadista deja en libertad al piloto jordano capturado en Siria.



El portavoz gubernamental jordano, Mohamed al Momani, explicó en un comunicado que su prioridad es garantizar la supervivencia del piloto Muaz Kasasbeh, por lo que liberarán a la terrorista si el soldado regresa "a salvo".



Al Rishawi está encarcelada en Jordania desde 2005 por participar en un atentado fallido porque le falló el cinturón de explosivos que llevaba encima.