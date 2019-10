Bodas sin marido, la nueva moda en Japón

Si eres de las que se crió entre princesas y cuentos de hadas y sueñas con casarte pero no tienes con quien, este artículo te va interesar. Se trata de un paquete turístico japonés que ofrece ponerse en la piel de una novia y vivir una experiencia similar a la de una boda.



La agencia Cerca Travel te hace realidad el sueño por un valor aproximado de 3 mil dólares, según el periódico catalán la Vanguardia. La empresa, con ese monto, se encarga de organizar el proceso con todos los detalles.



La paquete turístico, que ya ha sido contratado por al menos 130 mujeres, dura tres días y contempla 3 etapas: la elección de vestido y los complementos como el ramo de flores, la sesión de peluquería y maquillaje y, finalmente, la sesión fotográfica.



Ésta última es la más curiosa ya que la novia tiene la opción de salir sola en las fotos o con un "novio" contratado que de más realismo a la situación.



Puedes vivir un sueño, tener la sesión de fotos que no pudiste en tu boda o hasta vengarte de un ex con este simulacro. ¿Te animarías?