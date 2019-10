El nuevo tema de James Bond divide opiniones

‘Writings on the wall’, el tema que ha compuesto el cantante británico Sam Smith para la última película de la saga James Bond, ha recibido opiniones enfrentadas tras la difusión este viernes de la canción.



El lanzamiento del tema principal de la banda sonora de ‘Spectre’ ha sido ampliamente comentado en las redes sociales donde algunos usuarios lo calificaban de "maravilloso" y otros defendían que era "la peor canción de la saga".



El cantante anunció su partición en la película a principios de mes, cuando manifestó que había escrito el sencillo en tan solo 20 minutos y "sin sentir presión"; sin embargo ahora, ante el lanzamiento de la canción dijo estar "aterrorizado".



Smith declaró a la cadena pública BBC que el tema "no es una gran canción de pop", sino "un clásico de Bond" y añadió que "no es la típica -banda sonora- que alcanza el número uno de las listas".



‘Writings on the wall’, que fue compuesta conjuntamente por Smith y el ganador de un Grammy Jimmy Napes, es la primera melodía de una película de Bond interpretada por un cantante masculino británico en solitario desde 1965, cuando Tom Jones cantó ‘Thunderball’ (‘Operación Trueno’).



Porque en cuanto a mujeres, Adele fue la última intérprete femenina del tema principal de Bond, precisamente en la anterior entrega de la saga, ‘Skyfall’ (2012), con una canción que fue el resultado de "un gran trabajo de colaboración con el director Sam Mendes", en opinión de Smith, recogida por el diario británico ‘The Sun’.



La presentación de la canción llega un mes antes del estreno de la segunda película del agente secreto 007 que dirige Mendes y que protagoniza, por cuarta vez, el actor Daniel Craig.



El estreno mundial del filme tendrá lugar el próximo 26 de octubre en la capital británica y, a partir de ese día, podrá ser vista en las salas del Reino Unido e Irlanda, y en el resto del mundo el 6 de noviembre.