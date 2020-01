Lucio Ayala ahora lidera la Cidob afín al Gobierno

A más de medio año de que dos expresidentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) se vieron obligados a dejar su cargo de forma abrupta, por diferentes razones, el indígena pandino Lucio Ayala lidera desde hoy esta institución.



En diciembre del año pasado, el exdirigente de la Cidob Adolfo Chávez, abandonó el país por supuesta persecusión política dentro de la investigación del Fondo Indígena y el mismo mes, la expresidenta Melva Hurtado -afín al Movimiento Al Socialismo (MAS)- fue detenida acusada por supuestos delitos de incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado por el mismo Fondo.



Con la expresidente aún detenida y con varias deudas económicas en la Cidob, las 12 organizaciones que forman parte de esta institución, decidieron elegir a Lucio Ayala (41) como nuevo presidente.



Ayala nació en uno de los pueblos indígenas de la provincia Madre de Dios, municipio San Lorenzo, de Pando. EL DEBER lo entrevistó:



- La dirigencia de la Cidob es bastante conflictiva desde hace un tiempo, ¿cómo está la institución en este momento?

Desde luego que hay, como en toda organización, debilidades y fortalezas. En este momento tenemos deudas a las AFP, servicios básicos, a técnicos... como toda institución, eso hay que gestionar y darle una solución. La fortaleza es que en 2012, la gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas posesionó 13 dirigentes de los cuales estamos en función 7 que están a mi cargo, con el objetivo de fortalecer la unidad de los pueblos indígenas.



- ¿Usted es afín a algún partido político o al Gobierno de Evo Morales?

Acatamos y hacemos cumplir la decisión de nuestras bases, hasta ahorita el mandato de las bases es apoyar al Gobierno, en cuanto a nuestros planes que tenemos en todo el país.



- ¿Durante este Gobierno ha mejorado la calidad de vida de los pueblos indígenas?

Se han visto bastante avances en infraestructura y carreteras, pero económicamente permanecemos igual, estamos buscando más proyectos productivos para que los pueblos se fortalezcan económica y políticamente.



- Hay quienes creen que el Gobierno ha dividido a la dirigencia de la Cidob, ¿qué opina usted?

La división no la hizo el Gobierno, en realidad para mí no hay división porque es la decisión de las bases. En la Cidob tenemos 12 regionales, de las cuales 8 se reunieron para evaluar la gestión de Adolfo Chávez y se lo convocó en su momento, pero hizo poco caso al llamado de las regionales, por esa razón tomaron la decisión de cambiar la dirigencia. Entonces, 8 regionales dieron de baja a Chávez y él se quedó con 3 regionales. Cuando Melva Hurtado asumió la presidencia, volvieron las 12 regionales a ratificarle su apoyo.

Siempre se ha tomado en cuenta a la mayoría, quienes hablan de la división son personas que no son dirigentes y ni siquiera tienen comunidad ni bases.



- ¿Ustedes van a apoyar a Melva Hurtado dentro del proceso que se le sigue por el Fondo Indígena?

Nuestra hermana Melva no puede hacer su representación legal, porque está detenida, y esa era una de las razones para que ella deje la presidencia, porque nos perjudicaba, tenemos que fortalecernos. Vamos a ver los mecanismos para ayudar a nuestra hermana Melva, porque es algo delicado, tenemos que ver cómo se la va a ayudar.



- ¿Creen que Hurtado es inocente?

Eso se ha aclarado, todos los proyectos de su gestión están en proceso de desembolso y ejecución, hasta ahora no vemos que existan proyectos fantasmas. No podemos decir que se ha manejado (bien) al 100%, siempre faltó asesoramiento técnico y jurídico en los proyectos. De que hay algunas cosas que hay que arreglar, estamos en eso.