Caravana pide conversar con Evo al llegar a La Paz

Las personas con discapacidad retomaron su caravana desde Panduro, localidad que se encuentra en Oruro. Pretenden recorrer 20 kilómetros hoy y aseguran que no aceptarán ninguna oferta de diálogo hasta su arribo a La Paz, donde quieren hablar solo con Evo Morales.



"No queremos hablar ninguna otra cosa, solo sobre los 500 bolivianos del bono del mes. No aceptamos hablar con los ministros, solo con Evo, queremos hablar con el dueño del circo, no con los payasos, porque los ministros se han aplazado", manifestó hoy a EL DEBER el dirigente Marcos Guevara.



Conoce más: Discapacitados de Oruro y La Paz engrosan caravana



Las casi 200 personas que engrosan las filas de la movilización sufren ahora las inclemencias del tiempo, debido a los fuertes vientos y las esporádicas lluvias en la carretera hacia La Paz. Son más de 20 días desde que partieron de Cochabamba.



Son más de 25 bajas las que registran, muchos producto de los dolores por la caminata o quemaduras en las manos debido a que tienen que empujar sus sillas de ruedas. Piden que la población los colabore con ropa, medicamentos y alimentos.



Lea también: Caravana tiene 25 bajas y espera llegar en siete días



Personas con discapacidad de Oruro y La Paz se sumaron al grupo inicial, mientras que existe una vigilia en la sede de Gobierno que protagoniza campañas solidarias para reunir dinero y enviar algo de comida a la caravana, que estima llegar en una semana.



En Santa Cruz se inicia huelga



En la ciudad de Santa Cruz, los discapacitados iniciaron una huelga en la plaza 24 de septiembre para apoyar a sus compañeros que van rumbo a La Paz y reclamar atención al Gobierno.?,

Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile

? Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga.Foto: Clovis de la Jaile Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile Los discapacitados en Santa Cruz iniciaron una huelga. Foto: Clovis de la Jaile