Clinton y Trump están casi empatados según nuevo sondeo en EEUU

Los virtuales candidatos a la Casa Blanca del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el Republicano, Donald Trump, están casi empatados en un nuevo sondeo electoral publicado hoy en Estados Unidos.



Según la encuesta, elaborada por la Universidad Quinnipiac (Connecticut) del 21 al 27 de junio entre 1.610 votantes registrados, Clinton logra un apoyo del 42%, frente al 40% de Trump.



El resultado supone un retroceso de la ex secretaria de Estado de dos puntos respecto de un estudio similar del pasado 1 de junio, que le daba un 45 por ciento de respaldo, toda vez que el polémico magnate recibía un 41 por ciento.



El multimillonario neoyorquino parece haber frenado la caída libre que, durante las últimas semanas, venían reflejando las encuestas a la luz de varias polémicas xenófobas y un consiguiente enfriamiento del apoyo institucional del Partido Republicano.



El margen de dos puntos de ventaja de Clinton en el sondeo divulgado hoy se mantiene si se toma en cuenta a los candidatos del Partido Libertario, Gary Johnson, y el Partido Verde, Jill Stein.



En ese escenario, Clinton consigue el 39 por ciento, seguida de Trump (37 por ciento), Johnson (8 por ciento) y Stein (4 por ciento).



La encuesta, que tiene un margen de error del 2,4 por ciento, también revela la insatisfacción de los electores con el ambiente que rodea a la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre.



Así, el 61 por ciento de los entrevistados cree que se ha incrementado el "nivel de odio y prejuicio en Estados Unidos", mientras el 34 por ciento no percibe "ningún impacto".



Entre los encuestados que notan un aumento del odio y el prejuicio, el 67 por ciento culpa de esa circunstancia a la campaña de Trump y el 16 por ciento lo atribuye a Clinton.



El estudio demoscópico de la Universidad Quinnipiac constata, al igual que otros sondeos recientes, la impopularidad tanto del empresario como de la ex primera dama.



De esa manera, el 58 por ciento considera que Trump no será un buen presidente, en caso de ganar, y el 53 por ciento opina lo mismo de Clinton.



"Sería difícil imaginar una reacción menos halagüeña (...) hacia Donald Trump y Hillary Clinton", afirmó el director adjunto de encuestas de la Universidad Quinnipiac, Tim Malloy.



"Aquí es donde estamos. Los votantes se ven en medio de una campaña de espíritu mezquino y tierra quemada entre dos candidatos que no les gustan. Y no creen que ningún candidato vaya a ser buen presidente", agregó Malloy.