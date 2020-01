El New York Times cierra su edición en Francia

El New York Times dejará de editar e imprimir su edición internacional en París debido a los altos costos, una decisión que resultará en la eliminación o reubicación de 70 puestos de trabajo, informó el martes el prestigioso diario estadounidense.



Los cambios son "parte de una propuesta para rediseñar la edición impresa internacional del diario y simplificar el proceso de edición y producción", según un documento interno enviado al personal de The International New York Times publicado por el diario en su página internet.

El diario concentrará sus sectores de edición e impresión en Nueva York y Hong Kong, de acuerdo con la misma fuente.



De todos modos, mantendrá una corresponsalía y un departamento de publicidad en París y seguirá publicando y distribuyendo una edición internacional en Europa.



"Solo avanzando con esta propuesta podemos garantizar nuestra capacidad de mantener la presencia de nuestra edición internacional en los próximos años", explicó en el documento un responsable del periódico, Stephen Dunbar-Johnson.



De su lado, un editor asistente de la versión internacional, Joe Kahn, afirmó que "la estructura de costos no era viable" y que la intención es "imprimir por muchos años a un costo menor".



La impresión del diario en París se remonta a 1887, cuando se estableció la edición europea de The New York Herald, y ha continuado desde entonces, con la excepción de los cuatro años de ocupación alemana en la capital francesa durante la Segunda Guerra Mundial.



En la década de 1960, se convirtió en The International Herald Tribune, con los diarios The Washington Post y The New York Times como copropietarios.



El NY Times tomó control por completo en 2003 y en 2013 cambió el nombre de la publicación a The International New York Times.