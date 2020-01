Gobierno dice que el seguro es suficiente

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, confirmó que la póliza del seguro de la línea aérea LaMia alcanza para pagar por 77 pasajeros.“La línea pagó una póliza de seguro de $us 25 millones, es un monto alto, ¿habrá tenido los recursos suficientes para hacerlo?”, preguntó.Explicó que para sacar una póliza debe asegurar bienes y recursos. “Una cosa es la prima, pero adicionalmente se exigen garantías. Por lo que sabemos, les piden dos veces su capital, es decir, $us 50 millones, ¿con qué se aseguró es monto?, ¿quién lo garantizó?. Eso debe indagar la Fiscalía”, acotó.El ministro señaló que la aeronave fue alquilada por Ricardo Albacete. Medios internacionales identificaron a esta persona como fundadora de LaMia, la empresa que nació en Mérida y luego se mudó a Nueva Esparta, sin lograr su despegue en ninguno de esos estados venezolanos. Finalmente, hace dos años, Albacete trasladó sus tres aeronaves a Bolivia, donde comenzaron a volar como aviones de alquiler.El ministro Claros manifestó que, de acuerdo al Tratado de Montreal, redactado en 1999 y ratificado con ley en Bolivia: “Se ha hablado mucho de que el seguro no sería suficiente para cubrir los pagos pendientes. La norma establece una protección a los pasajeros. Para vuelos locales, lo mínimo que el seguro debe garantizar es 32.500 Derechos Especiales de Giro (DEG), se traducen en $us 44.041 por pasajero. En internacionales son 113.100 DEG, que corresponden a $us 153.264.“Había 77 pasajeros en el avión, multiplicado por $us 153.264 da un resultado de $us 11.801.328. Es decir, que es el monto mínimo que debería asegurarse con la póliza, y esta es de $us 25 millones. El requisito mínimo lo cumple”.Acotó que “el seguro debe cubrir la obligación civil sí o sí, por más que sea negligencia del piloto. Pero no pagarán a LaMia, no devolverán la aeronave. Los pasajeros pueden querellarse con la empresa, por ejemplo, el equipo Chapecoense por sus jugadores. Todo eso debe pagarlo y cubrirlo la empresa, nunca el Estado”.El ministro se preguntó quién consiguió el seguro: “¿sería Albacete, sería el exsenador Róger Pinto (suegro del piloto Miguel Quiroga)”. Acotó que implicar a Quintana es absolutamente absurdo: “Cómo podría el ministro relacionarse con un prófugo”.