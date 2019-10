Hermana de expareja de Evo votará No y revela que no la ve hace dos años

Paola Zapata Montaño, exdiputada por Convergencia Nacional (CN), reveló que su familia hace dos años no tiene relación con su hermana Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales. Además adelantó que votará "No" en el referéndum del 21 de febrero.



"Son dos años que no hemos tenido ningún tipo de encuentro con Gabriela", dijo Paola Zapata en entrevista telefónica desde Cochabamba con Erbol. Contó que incluso cuando falleció su abuela, en abril del año pasado, su hermana no regresó de visita a su casa.



Zapata además desmintió versiones que están circulando a través de redes sociales en las que se acusa a su padre, que es oficial de la Policía, de haberse beneficiado de favores gracias a la relación de su hija con el presidente Evo Morales.



"Me duele que mis papás sean juzgados, incluso por excolegas (de la oposición", dijo Paola.



Además contó que se enteraron de la relación que tuvo con el primer mandatario por los medios de comunicación y desconoce si es que ella tuvo un hijo, que luego falleció, como se conoció a través de Evo Morales.



La exdiputada aseguró que su familia está atravesando un delicado momento por estos hechos y que a pesar que quiso ponerse en contacto con su hermana ella nunca respondió.



Votará por el "No"



Unas horas antes de ser entrevistada por Erbol, Paola Zapata Montaño publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que anuncia que su voto en el referéndum constitucional será por el "No".



"Fuimos, somos y seremos parte de la oposición más consistente y radical a este gobierno. Pienso diferente y que se respete. votaré NO!", escribió Montaño, aclarando además que "compartir la misma sangre no implica la obligatoriedad de compartir visiones de mundo".



Gratitud infinita a todos los amigos, colegas y compañeros, que conociendo la realidad de una familia dividida por...Posted by Paola Zapata on viernes, 12 de febrero de 2016