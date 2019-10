Canciller llama a tomar acciones contra el terror

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, hizo un llamado desde Lima para que todo el mundo sume acciones y terminen los actos de terror. Aseguró que desde Bolivia existe absoluto rechazo a los hechos que son un atentado contra la vida.



"No hay que permitir que estos actos vuelvan a repetirse, tenemos que todos, todos, porque los problemas son globales, y es responsabilidad de todos tomar acciones para que estos hechos no vuelvan a repetirse", señaló en entrevista con Radio Programas del Perú (RPP).



Los atentados coordinados en París, Francia, la noche del pasado viernes, dejaron, según último reporte, 129 víctimas mortales y 352 heridos. Los principales líderes del mundo condenaron lo sucedido y exteriorizaron su solidaridad con ese país.



"En todas partes esto ha tenido impacto, este hecho que ha conmovido al mundo. Nosotros hemos expresado nuestra solidaridad con el pueblo de Francia, con su Gobierno, con los familiares y también un contundente rechazo a estos actos que afectan la vida, a estos actos de terror que ha vivido Francia", acotó el ministro de Relaciones Exteriores.



El presidente, Evo Morales, el mismo día de la tragedia, señaló: "Expreso nuestro repudio total ante el horror desatado en París. Nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo francés en estos momentos de tribulación".