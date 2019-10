Despedirán a médicos que no firmen contratos

Los médicos que no firmen contratos serán despedidos y el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández lanzará una convocatoria con el fin de cubrir los cargos vacantes, así lo afirmó este jueves la presidente del Concejo Municipal cruceño, Angélica Sosa.



"Nosotros vamos a exigir lo que dice la ley, que el ingeniero Percy convoque a todos los médicos que quieran trabajar a través de una convocatoria nacional", dijo Sosa.



Los médicos, que llevaron a cabo un paro de 48 entre el martes y miércoles, rechazan los contratos del municipio, porque sólo serían en línea y con vigencia hasta diciembre.



"Lo que exigimos son contratos indefinidos y ratificamos el paro de 72 horas para la próxima semana, porque la actitud del municipio es ilegal y no condice con la las leyes laborales del país", aseveró el representante del Hospital el Bajío, Franz Sánchez.



Las autoridades municipales advierten que el plazo para los médicos vence este jueves y que si no se firman los contratos se lanzará la convocatoria a nivel nacional.



La atención en los centros médicos y hospitales de segundo y tercer nivel se han restablecido de forma paulatina en el transcurso del jueves.



Los representantes de los salubristas afirman que son más de 600 profesionales médicos y de enfermería afectados e instruyeron a sus afiliados a no firmar ningún contrato.