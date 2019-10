Santa Cruz pierde la carrera contra el VIH Sida

El mundo se encamina hacia una generación libre de Sida. "Hemos alcanzado y superado los objetivos relativos al Sida", ha dicho este miércoles el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al informar que desde 2000 hasta 2014 los nuevos casos de contagio por VIH cayeron más de un 35% . En Santa Cruz la situación es distinta, señalan las autoridades de Salud.



Si para Ban, basado en el último informe de ONU Sida, “se detuvo y redujo la epidemia” del VIH en el mundo, en Santa Cruz aún no se ha alcanzado este nivel. Joaquín Monasterio, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), sostiene que en la región se ha logrado desacelerar la transmisión de esta enfermedad.



Señala que hay datos positivos pero no suficientes. Si bien en el departamento se han incrementado en el último año las pruebas rápidas (para reconocer el virus) de 70.000 a 120.000, y pese a ello se mantuvo el número de casos a 800 por año, aún el departamento oriental es el que tiene más casos positivos.



Monasterio considera que la ausencia en la currícula escolar de una materia que enseñe ‘educación para la salud y la sexualidad’ hace que los resultados demoren. Cree que este factor es el que ha ayudado a países desarrollados a controlar el VIH y apuntar a estar libres de este mal para 2030.



Casos en Santa Cruz



El responsable del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia del programa VIH-Sida (Cdvir) dependiente del Sedes, Gonzalo Borda, informó que desde 1986 a marzo de 2015 en Santa Cruz se han registrado 7.100 personas con VIH, de las cuales 900 han fallecido. Esto significa que en la actualidad hay 6.250 pacientes que viven con este problema.



El médico observa que la asistencia gratuita con antirretrovirales en Santa Cruz es para 2.000 personas repartidas en el área urbana y rural. De esta cantidad el 80% tienen el virus indetectable, esto quiere decir que cuando se les practica la carga viral ya no se detecta el virus, pero los anticuerpos siguen ocultos. Dicho de otro modo, estos pacientes corren el riesgo de transmitir la enfermedad solo en un 0,5%.



El Cdvir tiene presencia en 40 centros de salud y hospitales del departamento. Allí los portadores de VIH pueden adquirir sus medicamentos de forma gratuita, asistir a sus chequeos médicos, recibir asistencia psicológica y nutricional.



Según cifras del Ministerio de Salud, Bolivia registró 300 nuevos portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en lo que va de 2015. De este modo Bolivia cerró el año pasado con 1.800 casos nuevos de VIH y el 2013 con más de 1.600.