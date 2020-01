Revilla expresa su desacuerdo con los anuncios de protesta en el Dakar

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, expresó este miércoles su total desacuerdo con las amenazas que emitieron algunos vecinos que quieren protestar durante el arribo del Dakar a la sede de Gobierno.

"Yo no estoy de acuerdo con este tipo de movilizaciones que (sólo) van a afectar a la ciudad, pues si es que no le gusta a la gente lo que hace el Gobierno, lo cambiarán en la próxima elección, (pero no a través de estas acciones durante el evento deportivo)", aseveró.

Vecinos que son afectados por el racionamiento de agua potable buscan protagonizar el próximo sábado una protesta social aprovechando la masiva presencia de medios de comunicación que llegarán a La Paz para informar sobre la llegada del Dakar a esta ciudad.

Sin embargo, la autoridad municipal considera que medidas de presión en medio del evento internacional no se pueden realizar por muy justificadas que sean porque a través del Dakar se trata de promocionar el turismo de la sede de Gobierno.

"Yo tampoco tengo agua, yo sé perfectamente lo que está significando no tener agua y el gobierno tiene la obligación de resolver lo más pronto posible (ese problema), pero no es la mejor manera estar protestando con carteles por más justificada que sea, en medio de un espectáculo de esta naturaleza. Nosotros estamos buscando promocionar la ciudad aprovechando este evento", remarcó.

Además, según el alcalde, los periodistas que llegarán a La Paz a cubrir el Dakar en su mayoría son de área deportiva y no les interesará reflejar otros problemas que pudieran surgir, como el anuncio de protesta por la escasez de agua.

"Entonces ahí también yo veo que la protesta no va tener muchos resultados. Si quieren protestar háganlo de otra manera, pero no en un momento en que la ciudad puede usar como vitrina (este evento) para su beneficio turístico", insistió.

La crisis de agua golpea a parte de la ciudad de La Paz y El Alto desde noviembre del año pasado y hasta el momento el servicio no fue normalizado porque las reservas de agua de esta región del país siguen en lo mínimo de su almacenamiento.