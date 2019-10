Ecuador quiere subir los impuestos a las herencias

El presidente Rafael Correa desató como pocas veces la molestia del sector empresarial en Ecuador con un proyecto para elevar los impuestos a las herencias, lo que sus poderosos críticos consideran como un castigo socialista al éxito económico y al patrimonio familiar.



Desde su llegada al poder en 2007, el mandatario izquierdista, muy popular entre los pobres y la clase media, ha emprendido reformas económicas cuestionadas por banqueros y "cierta clase de empresarios", a quienes identifica, después de la prensa, como sus principales opositores.



Dichos cambios - que han recortado las ganancias de los bancos, ampliado derechos a los trabajadores y mejorado la recaudación de impuestos - buscan, según Correa, combatir la pobreza y la desigualdad en Ecuador, un país de unos 16 millones de habitantes.



Pero su más reciente propuesta para "democratizar la propiedad" le abrió un poderoso frente de oposición. Empresarios y políticos creen que Correa quiere castigar el éxito económico y a las empresas familiares a punta de impuestos que no dudan de llamar "excesivos" y hasta "confiscatorios".



"La gente no ahorra, no forja un patrimonio a lo largo de toda una vida para que el Estado vaya a apoderarse de un porcentaje importante de la misma", dijo a la AFP Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).



Este domingo ese gremio, que reúne a más de medio centenar de cámaras productivas y empresariales, publicó en varios periódicos un manifiesto de "total rechazo" al proyecto de ley enviado el viernes al Congreso, donde tiene prácticamente garantizada su aprobación gracias a la mayoría oficialista.



Correa propuso gravar las herencias superiores a los 35.400 dólares de forma progresiva, es decir, que a mayor patrimonio heredado mayor impuesto. Hoy, los herederos pagan tributos progresivos a partir de los 68.800 dólares que legan.



Con la nueva reforma, un heredero directo, hijo, padre o nieto, pagará un "impuesto promedio" del 21,7% sobre un legado de 566.400 dólares, explicó Correa. La iniciativa prevé, además, que los beneficiarios indirectos tributarán una tasa superior, de acuerdo a una tabla de porcentajes planteada por el gobierno.



"Esto no es para los pobres que nunca heredan, no es para la clase media que hereda poco. Esto es para las grandes fortunas, que se mantienen a través del tiempo", justificó Correa el sábado.



Aspiazu, de su lado, cree que la iniciativa es un mensaje negativo para las familias, que de acuerdo con él son propietarias de 50.000 de las 60.000 empresas que están registradas en Ecuador.