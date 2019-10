‘Casa grande del pueblo’ arranca con el ahorro de diputados y senadores

Ocho millones de bolivianos ahorro de la Cámara de Diputados y cuatro del Senado permitirán la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según informó el oficialista José Alberto "gringo" Gonzales.



"Con nuestra presidenta de Diputados (Gabriela Montaño) hemos logrado en la Asamblea un ahorro de 12 millones de bolivianos. En el Senado hemos ahorrado 4 millones, y en Diputados 8 millones", aseveró el titular de la Cámara Alta.



Conoce más: En 2015 comenzará obra del Palacio Legislativo



La obra tendrá un costo aproximado de 200 millones de bolivianos, que provienen del ahorro anual en los recursos que recibe cada gestión esa instancia y pretende consolidarse hasta el 2016, según planifica esa instancia.



Un proyecto de ley referido a la edificación fue aprobado en abril de 2015, mismo que indica que se pretende construir un edificio de unos siete u ocho pisos, sin afectar el actual Legislativo, edificado en 1905, que quedará como un museo histórico. La justificación es mejorar las condiciones de trabajo de diputados y senadores.



Lee también: Sancionan Ley para un nuevo edificio Legislativo



Gonzales dijo que para el ahorro: "No le hemos recortado ningún derecho a nadie, la diputada Piérola ha manifestado que hemos cortado derechos a los asambleístas, esa es una mentira, nosotros no hemos recortado ningún privilegio. Si ustedes quieren llamarlo así, yo le escuchaba a la señora Piérola decir que le han dado un carro viejo, a mí no me han dado nada, yo utilizo mi vehículo personal".



A finales de 2012, la Asamblea aprobó la Ley 313, que junto a la "Casa Grande del Pueblo", que declara al nuevo edificio Legislativo como obra de prioridad nacional. En la pasada gestión se comenzó a demoler los espacios aledaños a la actual infraestructura.