La reforma penal incluye agentes anticorrupción

El oficialismo, dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, afina el proyecto de ley para la reforma penal en Bolivia. Es un documento con más de 1.000 artículos y, según voceros del MAS, el objetivo es aprobarlo este año. La propuesta unifica todos los códigos y leyes penales vigentes. Incluirá agentes encubiertos, no solo para el narcotráfico y terrorismo, sino también para corrupción pública; genera la subdivisión de tres tipos de procesos: contra crímenes, delitos y faltas, para descongestionar los juzgados.



El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Lino Cárdenas, explicó que la propuesta incluye agentes encubiertos “en temas de delitos graves, como narcotráfico, terrorismo, e inclusive se perfila en el ámbito de la corrupción pública, uno de los flagelos de la época que causa daños al país. Su inclusión es un hecho, lo que aún analizamos es la forma”, manifestó el diputado.



Por su parte el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reveló que “la figura de agentes encubiertos está vigente en el Código Penal y en el de Procedimiento Penal actual para casos de narcotráfico y de terrorismo, desde 2001. Dio buenos resultados en la lucha contra las drogas, aunque no es muy común porque es bastante caro y peligroso”.



Confirmó que en este nuevo proyecto “se incluye agentes encubiertos anticorrupción. Puede ser muy útil y seguramente permitirá detectar actos ilícitos en instituciones públicas, de fiscalización, en la Policía, considero que es un aporte muy importante, una gran medida”, manifestó Ferreira.



Lourdes Millares, diputada opositora y miembro de la comisión de Justicia Plural, consideró que “el tema de agentes encubiertos es muy delicado y hay que discutirlo. Se usa en algunos países, pero hay que ver los casos. Está claro que en el tema de la lucha contra el narcotráfico fue un fracaso, porque no ha evitado que seamos un país productor y de tránsito”.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que la reforma del sistema penal “es una ley muy compleja, una propuesta que hemos construido con más de 1.000 artículos, porque hace confluir varias leyes, dos de las cuales son el Código Penal y el de Procedimiento Penal. Hacia adelante, una de las tareas centrales de la Asamblea Legislativa es el procesamiento de esta norma”.



El MAS trabajó la norma por su lado, y la diputada Betty Yañíquez confirmó que el proyecto de ley aún no ha llegado a la Asamblea. Montaño prometió que lo hará en las próximas semanas, mientras que la diputada opositora Millares admitió que no se conoce el contenido.



En lo penal

Montaño explicó que a partir de esta ley, los procesos serán diferenciados. “Eso quiere decir que serán diferentes tipos de procedimiento, dependiendo del delito cometido. Se clasifica, sobre todo el bien jurídico a ser protegido, en crímenes, delitos y faltas. Entonces, hay procedimientos específicos para cada ámbito de clasificación”, manifestó.



La autoridad complementó que no es lo mismo “un robo agravado que un hurto. El primero es más complejo, más cercano a los que hoy conocemos, y los otros tendrán otro tratamiento. Pero, en los tres casos, será más corto”.



La diputada Yañíquez, que fue fiscal del distrito de La Paz, complementó que “existe una división de delitos, lo que es algo nuevo. Esto dará lugar a que no exista ese congestionamiento que aqueja al sistema penal”. Entre los crímenes están asesinatos y violaciones.



“Las divisiones están hechas. En el otro lado de la vereda están las faltas, como por ejemplo, el hurto de un celular. Ya no actuará el fiscal, y se solucionará en una sola audiencia entre las partes y el juez. En ese mérito se ha trabajado”, manifestó.



Yañíquez dijo que se evaluará la clasificación del delito “en función del bien jurídicamente protegido”, pero ninguno de los consultados accedió a enumerar qué se considera delito y qué falta.



Lino Cárdenas manifestó que el objetivo de esta nueva norma es unificar y ordenar. “Nuestro ordenamiento es bastante disperso. No solamente se encuentran delitos tipificados en el Código Penal, sino en otras normas tributarias, medioambientales, o en leyes sueltas, como la Marcelo Quiroga, no hay orden. Lo que buscamos es sistematizar todo en un solo cuerpo”, dijo