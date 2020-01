Ministro tendrá más control, según Ortiz

Luego de que la temperatura del debate bajó, el senador de Demócratas, Óscar Ortiz, más calmado, denunció que el Gobierno nacional alista un proyecto de ley que dará el control del directorio de YPFB Corporación al Ministerio de Hidrocarburos.

“Hoy, en la Cámara de Diputados está entrando una ley, por la cual el presidente ejecutivo de YPFB no será la máxima autoridad, ¿Cuál es la información?, que el ministro se quiere poner en la cabeza del directorio, le aconsejo que no lo haga señor ministro, no puede ser juez y parte”, afirmó el legislador.

Luego de escuchar la denuncia, el ministro Luis Alberto Sánchez, no se refirió al tema.

Analistas consultados indicaron que con la propuesta el Gobierno busca tener un mayor control de las acciones de la principal empresa del país ante los últimos casos de corrupción.

“Se busca que el ministerio sea otro operador, pero se estaría yendo contra el espíritu de la Ley Safco, que dice que se hace un control externo posterior, no previo”, dijo el exsuperintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente.

Defienden iniciativa

Desde el oficialismo defendieron este proyecto. Édgar Montaño, jefe de la bancada del MAS en Santa Cruz, confirmó que el proyecto fue presentado por la Vicepresidencia para tener un mayor control en los proceso operativos de YPFB.

“Se busca que haya más control de las licitaciones y el personal, al estar ellos presentes (el ministerio) ahí van a poder ‘direccionar’ y manejar con más solvencia. Ahora, Yacimientos es una empresa descentralizada. El Ministerio quiere tener sus propios ojos, sus propios brazos operativos; ese es el vértice y el espíritu del proyecto”, manifestó el parlamentario.