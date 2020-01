Romina Mazó se da una oportunidad en el amor

El amor llega cuando menos se lo espera. Este fue el caso de la cantante argentino-boliviana Romina Mazó (29) y de Enrique Sánchez (29), el ingeniero que le robó el corazón desde hace tres meses. La pareja se conoció a mediados de 2016, cuando ella retornó de un viaje por Argentina. "Nos vimos en la casa de un amigo, pero jamás pensé que llegaríamos a ser nada más", dijo ella.

Enrique esperó pacientemente durante seis meses para pedirle a Romina una oportunidad. "Estábamos cenando y yo mencioné que me moría por un frapuchino. Mi sorpresa al salir del restaurante fue que él me había comprado uno y que en el vaso decía si quería ser su novia. Aunque no estaba en mis planes, él supo cómo conquistarme", contó emocionada.

Luego de tres meses de amor, que celebran hoy, los tortolitos comparten fotografías de ambos en sus redes sociales, las que se ganan muchos 'likes' de sus seguidores.