Exportadores ven ‘pobre’ los cupos azucareros

Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) los cupos autorizados por el Gobierno no generan ninguna expectativa positiva en el sector, pues se trata de volúmenes "pobres" que no tendrá ninguna incidencia en el sector.



Oswaldo Barriga, gerente de la Cadex, sostuvo que para haya un efecto financiero aceptable se deben liberar entre 80.000 y 100.000 toneladas de azúcar. "No es que el azúcar está más caro en el exterior, pero el sector necesita de ingresos extras debido a que se encuentra en plena zafra y molienda. Es liquidez es necesaria", dijo Barriga.



Cabe recordar que el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Productivo autorizó la exportación de 11.700 toneladas de azúcar a los Ingenios Unagro (7.000) y Guabirá (4.700). Los nuevos cupos corresponden a la producción almacenada de la pasada gestión,



Sobre la vigencia de los cupos para la exportación Barriga subrayo que se trata de una medida que no beneficia a los empresarios y menos al país y que la misma debería dejarse sin efecto. El empresario detalló que cuando no había esos controles por la venta de azúcar al exterior se llegó a genera hasta $us 1.300 millones.