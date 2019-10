Cuarto intermedio en declaración de Achacollo

La Fiscalía declaró cuarto intermedio hasta la tarde del viernes en la declaración de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por el caso de las irregularidades en el Fondo Indígena.



La exautoridad no brindó declaraciones al salir de las oficinas del Ministerio Público. Su abogado, Edgar Sóliz, explicó que la pausa en la comparecencia se debe a que no se pudo concluir con todas las preguntas preparadas por la Fiscalía.



"Ella tiene mucho más de 40 preguntas que absolver del Ministerio Público, hemos llegado a la pregunta 15. Hay muchos elementos que hemos presentado como defensa técnica y esa prueba tiene que ser valorada. El día de mañana está citada para las 14:30", explicó Sóliz en declaraciones a la prensa.



Achacollo estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Rural desde el 22 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015. Renunció al puesto poco después de que la interventora del Fondo, Lariza Fuentes, estableciera un presunto daño económico de Bs 102 millones. En febrero de 2015 ya el Contralor General del Estado detectó un posible daño económico de Bs 71 millones.



Antes de iniciar la declaración, Achacollo aseguró que siempre responderá al llamado de la justicia.



"Quiero comunicarles a la opinión pública que he sido citada a la Fiscalía, por eso estoy acá, he dicho y lo vuelvo a decir que Nemesia Achacocollo no se escapó estaba a la espera de la convocatoria de la justicia, por tanto estoy presente", dijo al ingresar a la audiencia.