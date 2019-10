Revisan documentos de 77 aspirantes a Contralor

Hoy la comisión Mixta de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), inició la apertura de sobres de los 77 postulantes inscritos a Contralor General del Estado. El proceso irá depurando a quienes no cumplan con los criterios de cumplimiento obligatorio.



“Hemos iniciado con la apertura de sobres conforme manda el Artículo 8 del Reglamento de Convocatoria, lo que estamos haciendo es aperturar los sobres y ordenarlos en lista alfabética con la finalidad de publicarlas; una vez que concluya este trabajo de apertura y foliación de la documentación presentada por os 77 postulantes", explicó el titular de esa instancia, René Joaquino.



Agregó que "vamos a declararnos en Sesión Permanente para verificar si han cumplido o no con los requisitos habilitantes. En esta primera fase los postulantes tienen que cumplir los 17 requisitos habilitantes, el incumplimiento de un requisito inhabilita su participación”.



De los 59 postulantes que se presentaron en la primera convocatoria, solo uno se habría retirado de la misma quedando 58 postulantes, a ellos se suman los 19 nuevos inscritos, cerrando con 77 personas, de ellos 18 mujeres y 59 varones.



“Este trabajo de la Comisión va a concluir el 18 de junio con un informe final que será remitido a la Asamblea Legislativa con la finalidad de cumplir el mandato constitucional de designar al Contralor o Contralora General del Estado por dos tercios de voto el día 23 de junio”, enfatizó.